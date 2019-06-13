İdlib'de TSK kontrolündeki gözlem noktasına saldırı

Dün Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de muhalifler ve hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

Ancak bu karara rağmen Esad rejimi TSK kontrolündeki bölgeye saldırı düzenledi.

MSB'NİN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

3 ASKERİMİZ YARALANDI

Yapılan havan saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir.

Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.