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İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla devriye faaliyetinin yürütüldüğünü duyurdu.

AA |
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İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı

Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye ve Rusya tarafından başlatılan devriye faaliyeti devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askerlerinin İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'ni gerçekleştirdiğini duyurdu.

TÜRKİYE VE RUSYA'DAN KARA DEVRİYESİ

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

DEVRİYELER DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesine ilişkin, "Bugün üçüncü müşterek devriye tamamlandı. Devriyeler devam edecek." açıklamasında bulunmuştu.

İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı

İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı

İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı

İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı

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