taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Rejim saldırılarından kaçan aileler, hapishaneye sığındı

Suriye'deki rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçan 75 aile, İdlib'de bulunan eski hapishanede yaşama tutunmaya çalışıyor.

DHA | 23.02.2020 - 11:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Suriye’de rejim ve destekçilerinin sivilleri hedef alan saldırılarının ardından yerlerinden edilen binlerce kişi, gerginliği azaltma bölgelerine kaçarak kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi verirken, Maarat el Numan ve çevre ilçelerinden İdlib’e sığınan 75 aile, İdlib eski hapishanesine yerleşti.

Rejim saldırılarından kaçan aileler, hapishaneye sığındı

YAŞAM ALANI KURDULAR

Aileler, hapishanenin koğuşlarına yanlarında getirebildikleri eşyaları yerleştirdi. Koğuş ve hücreler yaşam alanları haline geldi.

Hapishanede yaşamaya başlayan yaklaşık 250 çocuk, daha önceki mahkumların doldurduğu avlularda oyun oynuyor.

Rejim saldırılarından kaçan aileler, hapishaneye sığındı

"ÖNCE BİR MAĞARAYA GİTTİK, ORADA FAZLA KALMADIK"

İdlib'in eski hapishanesine yerleşen Aya İbrahim hapishaneden korktuğunu söyledi. İbrahim, “Evimiz ve mahallelerimiz bombalandı. Oradan ayrılmak zorunda kaldık, çünkü bombardıman çok fazlaydı. Yanımızda çok bir eşya  getiremedik. Önce bir mağaraya gittik, orada fazla kalmadık. Mağarada korkmuyordum. Ama hapishaneden çok korkuyorum. Bombalardan kaçıp hapse geldik. Burada yaşamayı sevmiyorum.” dedi.

Rejim saldırılarından kaçan aileler, hapishaneye sığındı

"GİDECEK BAŞKA BİR YERİMİZ YOKTU"

Rejimin saldırılarının ardından ailesiyle geldiği hapishanede arkadaşlarından ayrı kaldığı için mutsuz olduğunu söyleyen Grim Salim İbrahim, "Yaşadığımız yer bombalanınca oradan kaçtık buraya geldik. Gidecek başka bir yerimiz yoktu ve hapishaneye geldik. Burada olmaktan mutlu değilim. Oyun oynamıyoruz, oynayacak bir odamız yok. Arkadaşlarım burada değil, kamplara gittiler. Arkadaşlarımı çok özledim. Okulumu özledim. Oradaki arkadaşlarımı özledim, hepsi kampa gitti. Burada sadece kuzenlerim var." dedi.

Rejim saldırılarından kaçan aileler, hapishaneye sığındı

İlginizi Çekebilir
Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin kararlılık vurgusu yaptı.
Meteorolojiden 6 bölgeye yağış uyarısı
Meteoroloji; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale ve Sakarya çevrelerinde yağış beklendiğini duyurdu.
Abullah Gül: Sözlerim çarpıtıldı
Abdullah Gül, Karar Gazetesi'ne verdiği röportajda, Gezi Parkı olayları için yaptığı açıklamalarının çarpıtıldığını söyledi.
Erdoğan İdlib zirvesinin tarihini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Putin, Merkel ve Macron'la 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceklerini ve İdlib konusunu tekrar konuşacaklarını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
106
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
166
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
278
İsrailliler, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor
İsrailliler, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor
50
ABD'de Rusya'ya karşı nükleer tatbikat
ABD'de Rusya'ya karşı nükleer tatbikat
60
İran'daki deprem Van'ı da salladı
İran'daki deprem Van'ı da salladı
36
Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı
Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir