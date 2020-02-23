Rejim saldırılarından kaçan aileler, hapishaneye sığındı

Suriye’de rejim ve destekçilerinin sivilleri hedef alan saldırılarının ardından yerlerinden edilen binlerce kişi, gerginliği azaltma bölgelerine kaçarak kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi verirken, Maarat el Numan ve çevre ilçelerinden İdlib’e sığınan 75 aile, İdlib eski hapishanesine yerleşti.

YAŞAM ALANI KURDULAR

Aileler, hapishanenin koğuşlarına yanlarında getirebildikleri eşyaları yerleştirdi. Koğuş ve hücreler yaşam alanları haline geldi.

Hapishanede yaşamaya başlayan yaklaşık 250 çocuk, daha önceki mahkumların doldurduğu avlularda oyun oynuyor.

"ÖNCE BİR MAĞARAYA GİTTİK, ORADA FAZLA KALMADIK"

İdlib'in eski hapishanesine yerleşen Aya İbrahim hapishaneden korktuğunu söyledi. İbrahim, “Evimiz ve mahallelerimiz bombalandı. Oradan ayrılmak zorunda kaldık, çünkü bombardıman çok fazlaydı. Yanımızda çok bir eşya getiremedik. Önce bir mağaraya gittik, orada fazla kalmadık. Mağarada korkmuyordum. Ama hapishaneden çok korkuyorum. Bombalardan kaçıp hapse geldik. Burada yaşamayı sevmiyorum.” dedi.

"GİDECEK BAŞKA BİR YERİMİZ YOKTU"

Rejimin saldırılarının ardından ailesiyle geldiği hapishanede arkadaşlarından ayrı kaldığı için mutsuz olduğunu söyleyen Grim Salim İbrahim, "Yaşadığımız yer bombalanınca oradan kaçtık buraya geldik. Gidecek başka bir yerimiz yoktu ve hapishaneye geldik. Burada olmaktan mutlu değilim. Oyun oynamıyoruz, oynayacak bir odamız yok. Arkadaşlarım burada değil, kamplara gittiler. Arkadaşlarımı çok özledim. Okulumu özledim. Oradaki arkadaşlarımı özledim, hepsi kampa gitti. Burada sadece kuzenlerim var." dedi.