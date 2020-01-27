İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca insan, mülteci durumuna düştü.
Esad'ın bombardımanlarından kaçıp İdlib'e sığınanlar da bombalardan kurtulamadı.
Rusya'dan destek alan Esad rejimi, İdlib'e yönelik kanlı saldırılarına ara vermedi.
21 BİN KİŞİ DAHA...
Bölgede rejim ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saat içerisinde, 21 bin kişi daha evsiz kaldı.
İdlib'den kaçanlar, Türkiye sınırında kurulan çadırlara geldi.
TÜRKİYE SINIRINDAKİ İDLİBLİ SAYISI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'den kaçarak Türkiye sınırına gelenlerin sayısının 400 bine yaklaştığını açıklamıştı.