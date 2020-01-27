İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

Prof. Dr. Ali Erbaş, Elazığ'da depremde hayatlarını kaybedenlerin şehit olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili konuştu.

Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon liralık tarımsal destekler bugün ödenecek.

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Ticaret sicili dijitalleştirildi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, kullanıcılara hızlı hizmet için arşiviyle birlikte dijitalleştirildi. 1957 yılından günümüze kadar yayınlanan toplam 17.6 milyon ilana ulaşabilmek artık çok kolay.