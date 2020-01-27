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İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

Esad ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle İdlib'den, 21 bin kişi daha göç etmek zorunda kaldı.

AA | 27.01.2020 - 13:14..
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İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca insan, mülteci durumuna düştü.

Esad'ın bombardımanlarından kaçıp İdlib'e sığınanlar da bombalardan kurtulamadı.

Rusya'dan destek alan Esad rejimi, İdlib'e yönelik kanlı saldırılarına ara vermedi.

İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

21 BİN KİŞİ DAHA...

Bölgede rejim ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saat içerisinde, 21 bin kişi daha evsiz kaldı.

İdlib'den kaçanlar, Türkiye sınırında kurulan çadırlara geldi.

TÜRKİYE SINIRINDAKİ İDLİBLİ SAYISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'den kaçarak Türkiye sınırına gelenlerin sayısının 400 bine yaklaştığını açıklamıştı.

İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

İdlib'den 21 bin sivil daha göç etti

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