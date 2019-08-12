İdlib'e hava saldırısı: 1 ölü

Esad rejiminin, Suriye’nin İdlib kentindeki Mart Harma beldesinde yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 sivilin de yaralandığı belirtildi. İdlib’in farklı bölgesinde düzenlenen saldırılarda bir de okul yıkıldı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Olay yerine gelen Sivil Savunma ekipleri ölen sivilin cenazesini ailesine teslim etti ve yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

781 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esad ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın olmak üzere 781 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.