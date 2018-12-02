İdlib’i Türk Kızılayı yaşatıyor

Yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Kızılayı son olarak İdlib kentinde anaokulu, terzihane ve mutfak açılışı gerçekleştirdi.

"KENDİ İŞLERİNİ KURACAKLAR"

Açılış kurdelelerini kesen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık terzihane açılışı sırasında yaptığı açıklamada, “Bugün aslında açılışını gerçekleştirdiğimiz bu terzihanemiz, terzi atölyemiz. Bu atölyemizde Suriyeli hanım kardeşlerimiz, terziliği öğrenecekler, biz onlara kumaş ve iplik vereceğiz, onlar bunu kendilerine elbise yapacaklar. Daha sonra onlardan biz bunu satın alacağız ve kamplarda ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtacağız. Tezgah böyle dönmeye başladıktan sonra, onlar para kazandıktan sonra, onlar kendi işlerini kuracaklar, kuramayanları alacağız.” dedi.

"TÜRK KIZILAYI SAYESİNDE EĞİTİM YENİDEN BAŞLIYOR"

Anaokulu açılışında konuşan anaokulu öğretmeni Fatma El Mustafa, gönüllü olarak bu işe talip olduklarını söyledi. Yaşanan kimyasal saldırılarının ardından yoğunlukta göç yaşandığını söyleyen Fatma El Mustafa, “Kimyasal saldırıdan sonra bir sürü göç oldu. Göç olayından sonra tabi ki öğrenci azalması oldu. Okullar halen devam etmekte ve halen açık vaziyette ama okula gidecek öğrenciler tamamen azaldı. Kızılay sayesinde bu anaokulu açıldı. Ve biz bu işe özellikle talip olduk, yardımcı olabilmek için” açıklamalarında bulundu.