İdo taburcu olur olmaz sahneye çıktı

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı İdo, hayranlarını yaşadığı küçük rahatsızlıklar korkuttu.

SAHNELERE GERİ DÖNDÜ

1 hafta arayla iki kere hastaneye kaldırılan ve birinde 4 gün, diğerinde ise 3 gün özel bir hastanede tedavi altına alınan İdo, enfeksiyonu atlatır atlatmaz sahnelere geri göndü.

Söylediği şarkılarla unutulmaz bir gün yaşatan İdo’yu dinlemeye gelen hayranları, bol bol fotoğraf çekip ünlü sanatçıyla selfie yaptı.

DİNLEYİCİLER UNUTULMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ

Yeniden yoğun bir tempoyla çalışmaya başlayan İdo, konserde babası İbrahim Tatlıses’in de şarkılarına yer vermeyi ihmal etmedi.

Tatilciler bir yandan denizin, kumsalın ve güneşin tadını çıkarırken, diğer yandan İdo’nun şarkılarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.