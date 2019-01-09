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İdo Tatlıses bedelliyi Tekirdağ'da yapacak

Bedelli askerlik yapma kararı alan İdo'nun, ekim ayında Tekirdağ'a gideceği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 10:24..
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İdo Tatlıses bedelliyi Tekirdağ'da yapacak

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, daha önce bedelli askerlik yapmayacağını açıklamıştı. Etrafındaki birçok arkadaşının bedelli askerlik yapacağını ifade eden Tatlıses, kendisinin düşünmediğini belirtmişti.

Ancak daha sonra karar değiştiren İdo, bedelli yapacağını açıkladı.

İdo Tatlıses bedelliyi Tekirdağ'da yapacak

"HERKES BEDELLİ YAPIYOR"

Herkesin bedelli yaptığını ifade eden İdo Tatlıses, "Böyle bir hak varsa ben de yararlanmalıyım. Bedelli hakkımı kullanmamak aptallık olur." demişti.

Habertürk'ün haberine göre; İdo bedelli askerliğini, ekim ayında Tekirdağ'da yapacak.

İdo Tatlıses bedelliyi Tekirdağ'da yapacak

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