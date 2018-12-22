İDOB sanatçıları yeni yıl konserinde buluşturacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Zorlu PSM'deki yeni yıl konseri, 27 Aralık'ta gerçekleşecek.
ÖNEMLİ ESERLER SESLENDİRİLECEK
Viyana temalı konserde, Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss'un, Die Fledermaus (Yarasa) adlı operetinden aryalar ile diğer bestelerinden valsler ve polkalar yorumlanacak.
Nesrin Gönüldağ, Nazlı Deniz Süren, Ufuk Toker ve Deniz Yetim'in solist olarak sahne alacağı konserde, sanatçılara Roberto Gianola yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.
3 OCAK'TA BAŞLIYOR
Konser 3 ve 5 Ocak 2019'da, Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde tekrarlanacak.