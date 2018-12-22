İDOB sanatçıları yeni yıl konserinde buluşturacak

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1 Başakşehir, Alanya'da 2 puan bıraktı Süper Lig'de lider Başakşehir, ilk yarının son hafta mücadelesinde Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

2 TSK Cerablus'a çıkarma yapıyor TSK'ya bağlı çok sayıda zırhlı araç, tank ve obüs El Bab sınırlarından Cerablus'a geçiş yaptı. Konvoy'un Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için sevk edildiği belirtiliyor.

3 Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit Papağana işkence ettiği gerekçesiyle akıl hastanesinde tedavi altına alınan Murat Özdemir'in, 9 Aralık'ta yaptığı canlı yayında Acun Ilıcalı'yı "Aklın varsa içeride öldür beni" dediği ortaya çıktı.

4 K.Irak'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü TSK, Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

5 Arabasına F-4 jet motoru taktı Smart marka arabasının yavaş hızından bunalan bir Amerikalı sürücü, jet motorunu aracına monte ederek saatte 354 kilometre hıza kadar ulaşmayı başardı.

6 Cezaevi firarisi Marmaris’te yakalandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polislerin yaptığı kimlik kontrolünde, cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir şahıs yakalandı.