İdo'dan sevgilisine dizi vetosu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, geçen kasımda barıştığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile mutlu bir ilişki sürdürüyor.

"BEN BU DURUMDAN ÇOK MUTLUYUM"

Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde, "Bundan sonra İdo nereye isterse oraya gideceğiz... Biz de İdo ne derse o olur. Ben bu durumdan çok mutluyum. Gayet güzel giden bir ilişkimiz var. Bakalım neler olacak göreceğiz..." açıklamasını yaparak, İdo'ya olan bağlılığını bildirmişti.

3 TEKLİFİ BİRDEN REDDETTİ

Ayrılık döneminde bir markanın reklam yüzü olan Yasemin Şefkatli'ye, şu sıralar dizi teklifleri geliyor. 3 dizi teklifi alan Şefkatli, oyunculuk kararını sevgilisi İdo ile görüştü. Ancak İdo Tatlıses, senaryoları ve rolleri beğenmedi.

Yasemin Şefkatli de teklifleri geri çevirmek zorunda kaldı.