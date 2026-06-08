İETT otobüsünde dengesini kaybeden 81 yaşındaki yolcu, yaşamını yitirdi

İStanbul'un Sarıyer ilçesinde Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan 58A numaralı İETT otobüsünde, ön kapı yakınında ayakta yolculuk yapan 81 yaşındaki Ender Eliçin, seyir halindeyken aniden dengesini kaybederek yere düştü.

Otobüs içinde bulunan yolcuların durumu bildirmesi üzerine araç sürücüsü hemen otobüsü durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşme sonucu yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi otobüs içerisinde yaptı. Ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eliçin, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Olay anı, otobüs içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yolcunun ayakta durduğu sırada dengesini kaybederek yere düştüğü anların yer aldığı belirtildi.

Kayıtlar, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemelerde delil olarak değerlendirildi.

SÜRÜCÜ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından otobüs sürücüsü emniyete götürülerek ifadesi alındı. Yapılan işlemlerin ardından sürücünün serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiğini bildirdi.