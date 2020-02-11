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İETT otobüsünde öpüşme tartışması

Öpüşen çifti gören yolcular, tepki gösterdi. Kısa sürede alevlenen tartışma kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 11.02.2020 - 13:05..
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İETT otobüsünde öpüşme tartışması

İstanbul'da Yeşilpınar-Şişli hattındaki bir İETT otobüsünde gergin anlar yaşandı.

AİLE VAR AYIP

Bir çiftin otobüste öpüştüğünü gören yolcular, "Burası Türkiye! Burada kanun var, nizam var, aile var, ayıp sana, ayıp" diyerek tepki gösterdi.

ARABİSTAN MI BURASI

Bu uyarıya oldukça sinirlenen kadın yolcu, "Arabistan mı burası. Senin terbiyen çok iyi." diye sordu.

İETT otobüsünde öpüşme tartışması ViDEO

TÜRKİYE'DE İNSANLAR ÖPÜŞEMEZ Mİ

Bu sırada başka bir yolcu ise "Türkiye'de insanlar öpüşemez mi? Sana ne" diyerek tepkisini dile getirdi.

İETT otobüsünde öpüşme tartışması

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