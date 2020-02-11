İstanbul'da Yeşilpınar-Şişli hattındaki bir İETT otobüsünde gergin anlar yaşandı.
AİLE VAR AYIP
Bir çiftin otobüste öpüştüğünü gören yolcular, "Burası Türkiye! Burada kanun var, nizam var, aile var, ayıp sana, ayıp" diyerek tepki gösterdi.
ARABİSTAN MI BURASI
Bu uyarıya oldukça sinirlenen kadın yolcu, "Arabistan mı burası. Senin terbiyen çok iyi." diye sordu.
İETT otobüsünde öpüşme tartışması ViDEO
TÜRKİYE'DE İNSANLAR ÖPÜŞEMEZ Mİ
Bu sırada başka bir yolcu ise "Türkiye'de insanlar öpüşemez mi? Sana ne" diyerek tepkisini dile getirdi.