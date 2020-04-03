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İETT şoförlerini taşıyan servis sürücüsüne ceza

İstanbul’da İETT şoförlerinin yan yana taşındığı servis aracı denetim sırasında polis tarafından durduruldu. Sosyal mesafe kuralına uymadan şoförleri taşıyan servis sürücüsüne, para cezası kesildi.

İHA |
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İETT şoförlerini taşıyan servis sürücüsüne ceza

Koronavirüsle mücadele kapsamında trafikte otobüsler ve minibüsler üzerinde denetimler gerçekleştiren İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir servis aracını durdurdu.

İETT şoförlerinin taşındığı servis aracında şoförlerin yan yana seyahat ettiği ve kurallara uyulmadığı görüldü.

392 LİRA CEZA YEDİ

Şoförleri sosyal mesafeye uymadan ve oturulan koltuğun yan tarafındaki koltuğu boş bırakmadan taşıyan servis sürücüsü Cemil Y. hakkında, 5326 sayılı Kabahatler kanununun 32. Maddesi'nde yer alan "Yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme" suçundan 392 TL idari para cezası uygulandı.

İETT şoförlerini taşıyan servis sürücüsüne ceza İZLE

ARACI DA SERVİS ÇIKMADI

Ayrıca araca ait evrakları kontrol eden polis, aracın servis taşımacılığı yapmaya uygun olmadığını tespit edip, sürücüye 6 bin 141 TL idari para cezası kesti. Servis aracı 60 gün trafikten men edildi.

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