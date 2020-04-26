İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç #evdepişir

Ramazan ayının olmazsa olmazı Güllaç tatlısı, bu akşam sofralarınızı renklendirmeye, lezzetliyle damaklarda iz bırakmaya geliyor...

Mis kokan gül aromalı bir tatlıya ne dersiniz? İftar sonrasında çayın yayına hafif mi hafif midenizi yormayacak ve üstelik yapımı da bir o kadar kolay Klasik Güllaç tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Nefisyemek.com olarak Ramazan klasiklerini sofralarınıza taşımaya devam ediyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Klasik Güllaç Tarifi VİDEO

MİS KOKULU: KLASİK GÜLLAÇ

Ramazan aylarında sıklıkla tükettiğimiz bu lezzetli tatlıyı, tam da nar mevsimindeyken sofralarınızdan hiç eksik etmeyin...

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MALZEMELER

- 2,5 litre süt

- 650 gr şeker

- 6 yemek kaşığı gül suyu

- 12 yaprak güllaç yufkası

- 8 yemek kaşığı toz antepfıstığı

- 10 adet çilek

YAPILIŞI

1. Derin bir tencereye sütü ve şekeri ekleyin ve iyice karıştırın. Şeker eriyinceye kadar ara ara karıştırarak hafif kaynatın. Hazırladığınız karışımı ılıması için bir kenara alın. Ilıdığında gül suyunu ekleyin ve karıştırın.

2. Yuvarlak bir tepsiye güllacın bir yaprağını, parlak kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve üzerine hazırladığınız sostan 2-3 kepçe gezdirin. Güllaç yaprakları ve sosunuz bitinceye kadar 12 kat bu işlemi tekrarlayın.

3. Sosu iyice içine çeksin diye 1 saat kadar dinlendirin. Üzerine toz antepfıstığı serpin ve doğranmış çilek parçalarını yerleştirip soğuk olarak servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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