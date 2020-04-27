İftarda pırasanın en lezzetli hali sofralarınızda #evdepişir

Baharın kendini iyice göstermeye başladı. Kış sebzeleri de birer birer aramızdan ayrılmadan en şifalılarını, en lezzetlilerini, en sevilenlerini iftar sofralarınızdan eksik etmeyin dedik ve ekşisi bol Zeytinyağlı Pırasa tarifini sizlerle paylaşmayı borç bildik.

Soğangillerin en şifalı sebzesi pırasa, iftar sofralarınızın ana yemeği olurken düşük kalorili ve lifli yapısıyla koronavirüs sebebiyle evde kaldığınız süreçte diyetinizi de destekleyecek. Nefisyemek.com olarak zeytinyağlı lezzetleri sofranıza taşımaya devam ediyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Zeytinyağlı Pırasa Tarifi VİDEO

MEVSİME VEDA BUSESİ: ZEYTİNYAĞLI PIRASA

Kış mevsime veda ederken pırasanın tadına bir kez daha varalım dedik ve hafifliğiyle sağlıklı bu yemeği iftar menümüzün baş tacı ettik…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 adet soğan

- 500 gr pırasa

- 2 adet havuç

- 3 diş sarımsak

- 3 yemek kaşığı pirinç

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

- 750 ml su

YAPILIŞI

1. Boş bir tencereye zeytinyağını alın ve küp küp doğranmış soğanları soteleyin.

2. Ardından verev doğranmış havuçları ve ince halka doğranmış sarımsakları ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin.

3. Pırasaları verev şeklinde doğrayıp tencereye alın. Bütün sebzeleri bir arada 4-5 dakika daha soteledikten sonra pirinç, şeker, tuz ve suyu ilave edin.

4. Orta ateşte sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

5. Ilık ya da soğuk olarak limon ile servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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