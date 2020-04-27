taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9778
Euro
7.5688
Altın
1717.07
Borsa
101072.65
Gram Altın
385.218
Bitcoin
53819.23

İftarda pırasanın en lezzetli hali sofralarınızda #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken iftar sofralarınızı lezzetli hale getirecek, yemek tarifimiz: Zeytinyağlı Pırasa!

Özel İçerik |
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İftarda pırasanın en lezzetli hali sofralarınızda #evdepişir

Baharın kendini iyice göstermeye başladı. Kış sebzeleri de birer birer aramızdan ayrılmadan en şifalılarını, en lezzetlilerini, en sevilenlerini iftar sofralarınızdan eksik etmeyin dedik ve ekşisi bol Zeytinyağlı Pırasa tarifini sizlerle paylaşmayı borç bildik.

Soğangillerin en şifalı sebzesi pırasa, iftar sofralarınızın ana yemeği olurken düşük kalorili ve lifli yapısıyla koronavirüs sebebiyle evde kaldığınız süreçte diyetinizi de destekleyecek. Nefisyemek.com olarak zeytinyağlı lezzetleri sofranıza taşımaya devam ediyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Zeytinyağlı Pırasa Tarifi VİDEO

MEVSİME VEDA BUSESİ: ZEYTİNYAĞLI PIRASA

Kış mevsime veda ederken pırasanın tadına bir kez daha varalım dedik ve hafifliğiyle sağlıklı bu yemeği iftar menümüzün baş tacı ettik…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 adet soğan

- 500 gr pırasa

- 2 adet havuç

- 3 diş sarımsak

- 3 yemek kaşığı pirinç

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

- 750 ml su

İftarda pırasanın en lezzetli hali sofralarınızda #evdepişir

YAPILIŞI

1. Boş bir tencereye zeytinyağını alın ve küp küp doğranmış soğanları soteleyin.

2. Ardından verev doğranmış havuçları ve ince halka doğranmış sarımsakları ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin.

3. Pırasaları verev şeklinde doğrayıp tencereye alın. Bütün sebzeleri bir arada 4-5 dakika daha soteledikten sonra pirinç, şeker, tuz ve suyu ilave edin.

4. Orta ateşte sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

5. Ilık ya da soğuk olarak limon ile servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]

İlginizi Çekebilir
İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç #evdepişir
Koronavirüsün etkileri devam ederken iftar sofralarınızı lezzetli hale getirecek, tatlı tarifimiz: Klasik Güllaç!
İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı
Ramazan 2020 çalışmalarını “Hep Birlikte Ramazan” sloganıyla yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, yurt içinde toplamda yaklaşık 700 bin kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırılmayı planlanıyor.
Ormanda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı
Ordu'da vatandaşların ormanda yaralı halde bularak yaklaşık 200 metre sırtında taşıdığı karaca tedavi ediliyor.
Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar
Duyarlı bir vatandaşın, suya düşen serçeyi kalp masajıyla hayata döndürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2737
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
297
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
87
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
254
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
156
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
79
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
231
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir