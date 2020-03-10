Iğdır'da ATM'den para çeken genç saldırıya uğradı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, alınan önlemlere ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu

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Dünyanın ihracatı küçülürken Türkiye rekor kırıyor

TİM Başkanı Gülle, dünya ticaretinin neredeyse her ay küçülme yaşadığını, buna rağmen biz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla ardı ardına rekorlar açıkladıklarını vurguladı.