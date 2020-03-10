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Iğdır'da ATM'den para çeken genç saldırıya uğradı

Bir bankanın ATM'sinden para çektiği sırada, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 20 yaşındaki Yakup Tutka, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA | 10.03.2020 - 14:58..
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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki Yukarı Alican köyünde yaşayan 20 yaşındaki Yakup Tutka, ilçe merkezine gelerek, bir bankaya ait ATM'den para çekmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutulan Tutka, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar ise kayıplara karıştı.

Iğdır'da ATM'den para çeken genç saldırıya uğradı

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis, MOBESE kameraları tarafından görüntülenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yakup Tutka'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Iğdır'da ATM'den para çeken genç saldırıya uğradı

Iğdır'da ATM'den para çeken genç saldırıya uğradı

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