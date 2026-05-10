Iğdır’da bulunan kaya kartalı tedavi sonrası doğaya döndü

Iğdır’da bitkin halde bulunan kaya kartalı, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı. Sağlığına kavuşan yırtıcı kuş, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Iğdır'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı bulundu.

Vatandaşlar durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

Ekipler tarafından bitkin kartal koruma altına alındı.

AÇLIK VE YORGUNLUK GÜÇSÜZ DÜŞÜRDÜ

İlk kontrolleri yapılan kaya kartalının açlık ve yorgunluk nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.

KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ekipler tarafından tedavi ve bakım süreci titizlikle yürütülen kartal, kısa sürede sağlığına kavuştu.

DOĞAYA SALINDI

Tedavisi tamamlanan kaya kartalı yeniden doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)