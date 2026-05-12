Iğdır'da sahibinden kaçan manda yaşlı bir adama saldırdı

Iğdır'da korku dolu anlar...

Sahibinin elinden kaçan bir manda yola çıkarak çarşı merkezine doğru koşmaya başladı.

Peşine düşen sahibine rağmen kontrolden çıkan hayvan, Halfeli Caddesi’nde sağa sola saldırarak çevrede paniğe neden oldu.

YAŞLI ADAMI YERE SAVURDU

Bir markete yönelen öfkeli havyan, market önünde bulunan yaşlı bir adamı yere savurdu.

Çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, manda daha sonra çarşı merkezinde koşmaya devam etti.

İĞNE İLE SAKİNLEŞTİRİLEREK YAKALANDI

Uzun süre yakalanamayan hayvan, son olarak Adil Aşırım Çarşısı’nda iki aracın arasına sıkıştırıldı.

Burada ekipler tarafından uyuşturucu iğne vurulan hayvan, sakinleştirildikten sonra araca yüklenerek olay yerinden götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan panik anları olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı.