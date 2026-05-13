Iğdır’da sahibinin elinden kaçan manda ortalığı birbirine kattı
Sahibinin elinden kaçan manda, kaldırımda yürüyen kişiye saldırdı. Boynuz darbeleriyle yaralanan kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Mandanın ekipler tarafından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilip götürüldüğü bildirildi.
Cumhuriyet Mahallesi’nde sahibinin elinden kaçan bir manda, çarşı merkezine doğru koşmaya başladı.
KALDIRIMDA YÜRÜYEN VATANDAŞA SALDIRDI
Halfeli Caddesi’nde ilerleyen manda, daha sonra kaldırımda yürüyen bir vatandaşa saldırdı.
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU
Mandanın boynuz darbeleriyle yere yığılan kişinin yardımına çevredekiler koştu.
MANDA ORTALIKTAN KAYBOLDU
Kaldırımda koşturmaya devam eden manda gözden kayboldu.
İĞNEYLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Ekipler tarafından bulunan mandanın, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek götürüldüğü bildirildi.
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)