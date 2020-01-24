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İğne balığı saldırısında bir çocuk yaralandı

Endonezya'da balık tutmaya çalışan bir çocuk, boynuna saplanan iğne balığı ile birlikte ameliyata alındı.

Haber Merkezi | 24.01.2020 - 15:15..
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Ailesiyle birlikte Endonezya'nın Sulawesi eyaletindeki Buton nehrine giden 16 yaşındaki Muhammed Idul, balık tutmaya başladı.

Bu sırada suyun içerisinde bulunan bir iğne balığı sıçrayarak, çocuğun boynuna saplandı.

İğne balığı saldırısında bir çocuk yaralandı

2 SAATLİK AMELİYATLA KURTARILDI

Boynunun ön kısmından girip, ensesinden çıkan balıkla birlikte çocuk ve ailesi, hemen hastaneye koştu. 2 saatlik bir ameliyat sonrası yoğun bakım tedavisi gören çocuğunun, enfeksiyon riski taşıdığı aktarıldı.

İğne balığı saldırısında bir çocuk yaralandı

ŞİMDİYE KADAR 2 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan iğne balığından bugüne kadar 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

İğne balığı saldırısında bir çocuk yaralandı

İğne balığı saldırısında bir çocuk yaralandı

İğne balığı saldırısında bir çocuk yaralandı

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