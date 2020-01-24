İğne balığı saldırısında bir çocuk yaralandı

Ailesiyle birlikte Endonezya'nın Sulawesi eyaletindeki Buton nehrine giden 16 yaşındaki Muhammed Idul, balık tutmaya başladı.
Bu sırada suyun içerisinde bulunan bir iğne balığı sıçrayarak, çocuğun boynuna saplandı.
2 SAATLİK AMELİYATLA KURTARILDI
Boynunun ön kısmından girip, ensesinden çıkan balıkla birlikte çocuk ve ailesi, hemen hastaneye koştu. 2 saatlik bir ameliyat sonrası yoğun bakım tedavisi gören çocuğunun, enfeksiyon riski taşıdığı aktarıldı.
ŞİMDİYE KADAR 2 KİŞİ ÖLDÜ
Öte yandan iğne balığından bugüne kadar 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.