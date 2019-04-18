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İHA'larda bor dönemi başlayacak

Sodyum borhidrürlü yakıt piliyle elektrikli otomobilin menzilini 50 kilometre uzatan Türk mühendislerin hedefinde şimdi İHA'lar var.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 08:47..
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İHA'larda bor dönemi başlayacak

Otomotiv dizel araçların üretimini durdururken, elektrikli araçlar yollara çıkıyor.

Elektrikli araçların önündeki en büyük engel ise menzili. Bu alanda çalışmalar yürüten TÜBİTAK ve Boren sodyum borhidrürlü yakıt piliyle elektrikli otomobilin menzilini 300 kilometreden 450 kilometreye çıkardı.

İHA'larda bor dönemi başlayacak

Pilin yerli İHA’larda da kullanılması hedefleniyor. Bunun için çalışmalara başlandı.

İHA'LARIN UÇUŞLARI UZATILACAK

İHA'ların uçuşları bor ile uzatılacak. Bu konuda belli bir aşamaya gelindi. Yapılan ilk pilot ürünler olumlu netice verdi. Ayrıca bir yerli firma bor hidrürlü ürün üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Eğer firma başarabilirse yerli otomobile entegre edecek.

İHRAÇ İÇİN DE ÖNEMLİ

Bir diğer çalışma da savunma sanayinde bor karbür üretiminde. Bu üretim sadece Türkiye'deki milli savunma sanayisi için değil yurt dışına ihraç için de önemli.

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