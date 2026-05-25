İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun: Gazze'ye sahip çıkılmazsa Diyarbakır'ın garantisi yok

Gazze'ye her zaman en çok sahip çıkan Türkiye oldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da bu kapsamda, Gazze'den elini çekmiyor.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın konuğu olan İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, Gazze'de yapılanları anlattı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Göksun, şöyle dedi;

"MARDİN'İN DİYARBAKIR'IN GARANTİSİ YOK DEMEKTİR"

"Bugün Gazze’ye sahip çıkılmazsa Mardin’in, Diyarbakır’ın bir garantisi yok demektir.

Bizim nezdimizde buradan bakacak olursak olaya hani İslami bakış açısını üzerinde bulundurmayan veyahut da Arap olarak görüp ötekileştiren bir bakış açısına sahip birisi için de aslında bu bir mesele.

İnsan vicdanını da kenara koyacaksak eğer maalesef bugün olaya böyle bakanlar var.

"BURASI AVRUPA KIYILARI"

Yani bu mesela Sumud’a ilk müdahalenin bu son Sumud faaliyetine ilk müdahalenin yapıldığı yer Yunanistan açıkları. Geçen sene Vicdan Gemisi’nin ilk vurulduğu yer Malta açıkları. Ve bunu İsrail donanması, çok cüretkar bir şekilde gelerek yapıyor.

Taşeron da kullanmıyor yani hani taşere etmiyor işi. Kendi IDF’i geliyor, gemileriyle bu gemilere müdahale ediyor. Şimdi burası neresi? Avrupa. Avrupa kıyıları.

"O ZAMAN SEN NE YAPACAKSIN"

Avrupa kıyılarında müdahale ediyor. Bu ne demek? Bugün buna müdahale eden kendi işine gelmediği için kendi politikasına zarar vereceğini düşündüğü için kendine tehdit gördüğü için oralarda müdahale ediyor.

Peki yarın aynı İsrail; senin oradaki varlığını sorgularsa, senin oradaki varlığının ona tehdit olduğunu düşünürse, o zaman sen ne yapacaksın?"