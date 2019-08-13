İHH ile Nijer'de bayram ziyareti

Mert ARMAĞAN / [email protected]

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasındaki Nijer'e, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) vakfı ile geldik.

Hayırseverlerin yaptığı bağışlar ile kesilen kurbanlıkların dağıtımı için başkent Niamey'in komşusu Dosso'daki köylere 1 saat süren yolculuk yapıyoruz.

İHH ekibi, önceden ihtiyaç durumuna göre belirlediği köylere tırlarla kurbanları göndermiş.

Kesim yapıldıktan sonra dağıtım işine başlıyoruz.

Bölge halkının bizi karşılama şekli, çocukların gülen yüzleri içimizi ısıtıyor.

Kurbanlıkların dışında yine hayırseverlerin ulaştırdığı giysi, şeker ve balonları dağıttıktan sonra dünyanın en mutlu insanlarıyla karşı karşıyayız.

Yerel dilde teşekkür anlamına gelen 'fou fou' en sık duyduğumuz kelime.

İHH SADECE NİJER'DE 60 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Kuruluşundan bugüne 140 ülkeye ulaşan İHH ekipleri sadece Nijer'de bu bayram 35 bölgede 60 bin kişiye ulaştı.

Hayırseverler Nijer'deki ihtiyaç sahipleri için 2800 hisse kurban gönderdi.

Köylerin ardından bayramın 2. günü yetimhanelere ve medreselere ziyaret gerçekleştirdik. Yetimhanelerde çocukların sadece bir şeker ve bir balona sahip olduğunda ne denli mutlu olduklarına inanamazsınız.

NİJER'DEKİ 3 PROJE

Ayrıca Genç İHH'nın da Nijer'de 3 önemli projesi var: Ömer Muhtar Camii, Rezzan El Neccar Sağlık Ocağı, Musab Bin Ümeyir ilkokulu.

Bir cami, bir sağlık ocağı ve bir ilkokul yapılıyor olmasının önemini kavramak için başkent Niamey'deki bir okula ait sınıfı gösteren fotoğrafa iyice bakın.

SUSUZLUKLA MÜCADELE VAR

Ülkede insanlar sıcak ve kuraklığın getirdiği susuzlukla mücadele ediyor.

KUŞ YEMİ İLE BESLENEN İNSANLAR

Bizde kuş yemi olarak bilinen mil bölge insanın en önemli yemeği. Biraz da pirinç bulabiliyorlar. Kurak bölge olduğu için hayvanlar beslenemiyor.

Buradaki insanların yeterince et yemesi de imkansız hale geliyor.

Bütün bunlar İHH'nın mücadelesine ayrı bir anlam ve önem yüklüyor.