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İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

Ramazan 2020 çalışmalarını “Hep Birlikte Ramazan” sloganıyla yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, yurt içinde toplamda yaklaşık 700 bin kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırılmayı planlanıyor.

Haber Merkezi |
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İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan’da iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor.

“Hep Birlikte Ramazan” sloganı ile çalışmalarını gerçekleştiren İHH ekipleri, 28 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini 81 şehrin tamamına taşıyacak.

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

700 BİN KİŞİYE ULAŞILACAK

Türkiye’deki dağıtımların büyük bir çoğunluğunun tamamlandığı yardımlar nihayete erdiğinde hayırseverlerin yardımlarından toplamda yaklaşık 700 bin kişi istifade etmiş olacak. Koronavirüs nedeniyle yardımlar, planlanan vakitten daha erken yola çıkarak 60 TIR’la birlikte 81 şehre ulaşmaya başladı.

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı ViDEO

Yardımlar; gıda, temizlik malzemeleri, elbise, çocuklar için çikolata, şeker, balon, oyuncak ve bayramlık kıyafet olarak dağıtılıyor.

YETİMLER UNUTULMAYACAK

Yurt içinde dağıtımı devam eden 150 bin kumanya paketinden 600 bin mağdur ve muhtaç istifade edecek. Hijyen paketi dağıtımlarından ise Türkiye’de 40 bin kişi istifade edecek. Halihazırda yurt içinde 15 bin yetime düzenli destek sağlayan İHH, Ramazan Bayramı’nda da yetimleri unutmayacak, 150 TL karşılığında on binlerce yetime bayramlık kıyafet ulaştıracak.

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

“AZ SADAKA, ÇOK BELAYI DEF EDER”

Muhtaçlar, İHH aracılığıyla hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından faydalanacak. Bağışçılar, “Az sadaka, çok belayı def eder” diyerek ibadet anlayışı ile yardımlarını mağdur ve mazlumlara gönderebilecek.

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İYİLİK HAREKETİNE DESTEK OLMAK İÇİN

Başta Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarınızı, fitrelerinizi, sadakalarınızı ve kumanyalarınızı İHH’nın iyilik hareketine katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilirsiniz.

Bağışçılar;

- FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 27 TL,

- IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL,

-İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH merkezine başvurarak yardımda bulunabilirler.

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

İHH’dan 81 ile Ramazan yardımı

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