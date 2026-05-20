İHH’dan İsrail’in “terörist grup” ifadesine yanıt: İnsani yardım durmayacak

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim sürerken, insani yardım faaliyetlerine yönelik açıklamalar yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Küresel Sumud Filosu’nu ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nı hedef alan ifadelerine karşılık, vakıf sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yayımladı.

İHH, Gazze’de yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekerek yardım faaliyetlerinin kesintiye uğramayacağını bildirdi.

İSRAİL’DEN “TERÖRİST GRUP” İTHAMI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu’nu “provokasyon” olarak nitelendirdi ve İHH İnsani Yardım Vakfı hakkında “terörist organizasyon” ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklama uluslararası kamuoyunda tartışma yaratırken, insani yardım faaliyetlerinin hedef alınması eleştirilere neden oldu.

İHH: GAZZE’DE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İHH İnsani Yardım Vakfı, yaptığı açıklamada Gazze Şeridi ve Filistin’de yıllardır süren abluka ve çatışmaların milyonlarca sivili temel yaşam haklarından mahrum bıraktığını belirtti.

Vakıf, özellikle kadınlar ve çocukların ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekerek bölgede yaşanan yıkımın her geçen gün arttığını ifade etti.

“GAZZE’YE ABLUKA KABUL EDİLEMEZ”

Açıklamada, Gazze’ye yönelik abluka ve saldırıların uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı. Sivillere yönelik saldırılar, zorla yerinden edilme ve altyapının tahrip edilmesi gibi uygulamaların ciddi insan hakları ihlali oluşturduğu belirtildi.

İHH, bu durumun “sistematik bir insani kriz” haline geldiğini ifade etti.

“MESELE SİYASET DEĞİL, DOĞRUDAN İNSAN HAYATI”

Vakıf açıklamasında insani yardım faaliyetlerinin siyasi tartışmaların ötesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, “Çünkü mesele siyaset değil, doğrudan insan hayatıdır” ifadeleri kullanıldı.

Farklı ülkelerden yola çıkan sivil yardım girişimlerinin temel amacının Gazze’deki insani krize dikkat çekmek ve bölgeye yardım ulaştırmak olduğu vurgulandı.

İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ SÜRECEK

İHH, insani yardım çalışmalarının durdurulamayacağını belirterek faaliyetlerine devam edeceklerini açıkladı. Vakıf, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını ve insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Son açıklamada ise İHH, “Nerede bir mazlum varsa orada olmaya devam edeceğiz” mesajını yineleyerek insani yardım çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

ÜSKÜDAR'DA SUMUD'A DESTEK PROTESTOSU

İstanbul’da Üsküdar Meydanı, Gazze’ye destek ve İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına tepki amacıyla düzenlenen eyleme sahne oldu. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Katılımcılar, “Rotamız Gazze, yükümüz umut” yazılı pankart açarken, meydanda sık sık Filistin’e destek sloganları atıldı.