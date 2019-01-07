İhracata blokzincir hızı

Pekcan, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlar nezdinde akredite ilk "Davranışsal Kamu Politikaları" birimini barındıran Ticaret Bakanlığının, kamu politikalarına yeni konseptler kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

BİRBİRLERİNİ TANIMAYAN KİŞİLERİN ORTAK PLATFORMU

Blokzincir teknolojisinin birbirini tanımayan ya da birbirlerine güvenmeyen tarafların ortak bir platform üzerinden bir aracıya ihtiyaç duymadan işlem gerçekleştirebilecekleri yeni bir kayıt teknolojisi olduğuna işaret eden Pekcan, birçok uzmanın blokzincir teknolojisinin gelecek dönemde, geçmişte internetin yarattığı türden büyük bir etki yaratmasını öngördüğünü dile getirdi.

Pekcan, Bakanlık olarak Türkiye'nin dış ticaret işlemlerinde dijital dönüşüm için kolları sıvadıklarını ifade ederek, blokzincir teknolojileriyle kurumlar arası koordinasyonun yeni bir boyut kazanacağına dikkati çekti.

Blokzincir teknolojileriyle ilgili Bakanlık bünyesinde önemli adımlar atacaklarını vurgulayan Pekcan, ihracat ve ithalat işlemlerinin bu sayede hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalara başladıklarını anlattı.