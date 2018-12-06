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İhvan liderine bir müebbet hapis cezası daha

Mısır'da İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile yardımcısı Hayrat eş-Şatır'ın da aralarında olduğu 4 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 06.12.2018 - 09:08..
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Mısır’da mahkeme, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat eş-Şatır'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası verdi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, medyada “Rehberlik Bürosu Olayları” olarak bilinen davada sanıkları, “Göstericileri silahlı kişiler aracılığı ile dağıtmak için plan yapmakla” suçlayarak haklarında müebbet hapis cezası verdi.

Sanıkları kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılamaktan vazgeçen mahkeme, içlerinde şehit Esma Biltaci’nin babası Muhammed el-Biltaci’nin de bulunduğu 6 sanığın beraatına hükmetti.

HAYATINI KAYBEDEN İHVAN LİDERİNE BERAAT

Beraat eden sanıklar arasında, tutuklu bulunduğu hapishanede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede Eylül 2017’de vefat eden İhvan’ın eski lideri Muhammed Mehdi Akif’in de bulunduğu bildirildi.

Sanıkların söz konusu karara itiraz ederek kararı temyize götürebileceği belirtildi. Mısır yasalarına göre, sanıklar kararın açıklanmasından sonraki 60 gün içerisinde itiraz edebiliyor.

Mısırlı bir grup eylemci demokratik seçimlerle göreve gelen Mısır’ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin istifası talebiyle 30 Haziran 2013 tarihinde, Kahire’nin Mukattam bölgesinde yer alan İhvan’ın Rehberlik Bürosu önünde toplanmıştı.

İHVAN VE MURSİ KARŞITLARININ ÇATIŞMASI

İhvan yanlıları ile Mursi karşıtı eylemciler arasında çıkan arbedede 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 91 kişi de yaralanmıştı.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii Mısır’ın 8 ayrı kentinde aleyhinde açılan 40’dan fazla davadan yargılanıyor.

Hakkında kesinleşmiş üç müebbet hapis cezası bulunan Bedii, iki ayrı davada idam cezasına çarptırıldı. İdam cezalarından birisi Temyiz Mahkemesi tarafından bozuldu. Diğer idam kararı ise Temyiz Mahkemesi tarafından hala inceleniyor.

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