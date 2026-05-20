İK sürecinde çalışanlarda aranan özelliklerin yüzde 40’ı değişecek

Akbank gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Akbank’ın gençlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Akbank Gençlik Akademisi, 5 yılda yaklaşık 360 bin gence ulaştı, 400’e yakın etkinlik gerçekleştirdi ve yaklaşık 5 bin saatlik içerik üretti. Katılımcıların yüzde 60’ını kadınlar oluşturdu.

Türkiye’deki 208 üniversitenin tamamına temas eden Akademi, yapay zekâdan girişimciliğe, toplumsal cinsiyet eşitliğinden iyi olma haline uzanan çok katmanlı eğitimleriyle yolculuğuna devam ediyor.

Akademi yeni dönemde “Export Talent Programı” gibi mesleki gelişim ve istihdam odaklı adımlarla etki alanını genişletmeye hazırlanıyor. Banka aynı zamanda Akademi ile eş zamanlı yürüttüğü programlarla gençleri bankacılık, girişimcilik, kültür-sanat, eğitim ve sürdürülebilirlik eksenlerinde desteklemeyi sürdürüyor.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’un açıklamalarından öne çıkanlar.

“2030’a kadar, şu an İK sürecinde çalışanlarda aranan özelliklerin yüzde 40’ı değişmiş olacak.”

“Bu dönüşüm 78 milyon yeni rol yaratacak. Bu değişimi insan odağını kaybetmeden yapmamız gerekiyor.”

GENÇLERE YATIRIM YAPMAK STRATEJİK BİR SORUMLULUK

Konuya ilişkin gerçekleştirilen basın toplantısında hem sektöre hem de yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, günümüzde gençlere yatırım yapmanın ve onların yanında yer almanın, ülkelerin rekabet gücü, kurumların geleceği ve toplumların dayanıklılığı için stratejik bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Oğuz, “Akbank olarak biz de gençleri dönüşümü hızlandıran en önemli paydaşlarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Akbank Gençlik Akademisi ile gençlerin eğitim, meslek ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına yanıt veren güçlü bir ekosistem inşa ettik. Mezunlarımızın şimdiden iş dünyasında ve toplumumuzda yarattığı etkiyle gurur duyuyoruz. Ölçeği, sürekliliği ve kapsayıcılığı yüksek, kalıcı bir gelişim platformu olarak Akbank Gençlik Akademisi ülkemize hizmet etmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜMÜ İNSAN ODAĞINI KAYBETMEDEN YAPMALIYIZ

2030’a kadar, şu an İK sürecinde çalışanlarda aranan özelliklerin yüzde 40’ının değişeceğine işaret eden Oğuz, bu dönüşümün 78 milyon yeni rol yaratacağını, bu değişimin de insan odağını kaybetmeden yapılması gerektiğini dile getirdi.

İHRACATA YENİ YETENEKLER KAZANDIRACAK

Toplantıda verilen bilgilere göre, Akbank Gençlik Akademisi; Yetkinliklere Giriş 101, Yetkinlik Gelişim ve Tamamlayıcı Programlar olmak üzere üç ana yapı altında çalışmalar yürütüyor.

Gençler bu platformda üretken yapay zekâ, siber güvenlik, sürdürülebilir finansman, bankacılık, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi alanlarda hem teorik bilgiye hem de uygulamalı deneyime erişiyor.

2025’te Yetkinliklere Giriş programlarıyla yaklaşık 8 bin, Yetkinlik Gelişim programlarıyla ise 3 binden fazla genç desteklendi, programların başarıyla tamamlama oranı yüzde 89’a ulaştı. Ayrıca 5 yıllık süreçte 135 binden fazla genç yapay zekâ ve dijital teknolojiler alanında yetkinlik geliştirdi.

Akbank Gençlik Akademisi, gençlerin iş dünyasında ihtiyaç duyulan alanlarda gelişimini destekleyen çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Bu kapsamda tasarlanan ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Export Talent Programı, hibrit ve 8 haftalık bir programla gençlere; dış ticaret hukuku, akreditif süreçleri, e-ihracat, dijital pazarlama, lojistik ve küresel marka yönetimi gibi alanlarda eğitim sunacak.

HATAY’DA BİNİ AŞKIN OKULUN EĞİTİM ORTAMI İYİLEŞTİRİLDİ

Akbank, Gençlik Akademisi’nin yanı sıra gönüllülükten finansal sağlığa, girişimcilikten kültür-sanata kadar her alanda gençlere özel çözümler ve hizmetler geliştiriyor. Bankanın “Şehrin İyi Hali” projesiyle bugüne kadar 22 bini aşkın üniversiteli genç; afet dayanıklılığından hayvan haklarına farklı alanlarda çalışmalarda gönüllü olarak yer aldı.

Aynı zamanda banka, “Dönüşümde Gelecek Var” projesiyle genel müdürlük binasının renovasyon sürecinde kullanımını tamamlanan ofis mobilyalarını ileri dönüşümle okul mobilyalarına dönüştürdü.

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin yeni okul mobilyası üretildi; Hatay’da bini aşkın okulun eğitim ortamı iyileştirildi ve 200 bin öğrenciye fayda sağlandı.

Projede İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan ileri dönüşüm atölyesinde görev alan meslek liseli gençler de hem sürdürülebilir üretim konusunda uygulamalı deneyim kazandı hem de bu sosyal fayda hareketinin parçası oldu.