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IKBY Başkanı Barzani, SİHA'ları övdü

IKBY Başkanı Barzani, Türkiye'nin yüksek teknolojiye sahip silahlı insansız hava araçlarıyla terör hedeflerini kolaylıkla tespit edebildiğini söyledi.

AA |
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IKBY Başkanı Barzani, SİHA'ları övdü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nın bölgedeki varlığı, IKBY'deki hakim 2 parti Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında son dönemde yaşanan gerginlik ve terör örgütü DEAŞ'ın artan saldırılarına ilişkin Erbil'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"PKK BÖLGEMİZİ TERK ETSİN"

PKK'nın IKBY'deki varlığının meşru olmadığını ve örgütün Erbil yönetimine sorunlar yaratmaktan uzak durması gerektiğini belirten Barzani, "Kürdistan Bölgesi PKK'nın faaliyet alanı değildir, olmayacaktır ve olmamalıdır. PKK bölgemize iyilikte bulunmak istiyorsa Kürdistan Bölgesi'ni terk etsin." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Barzani, SİHA'ları övdü

"TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİSİ, BİLGİ GÖNDERİMİNE GEREKSİNİM DUYMUYOR"

PKK'nın Erbil ve Süleymaniye vilayetleri arasında Kandil'e yakın Zini Verte bölgesinde kontrol noktaları kurmak istediğini ve bunun sonucunda Türkiye'nin bu hedefleri vurduğunu söyleyen Barzani, "PKK'ya o bölgeleri terk etmelerini aksi takdirde kendilerini koruyamayacağımızı ilettik. Türkiye'nin teknolojisi, Kürdistan hükümeti, KDP ve KYB'nin bilgi göndermesine gereksinim duymuyor. (Türkiye'nin) Teknolojisi oldukça gelişmiş ve hedefleri çok kolay bir şekilde tespit edebiliyorlar." dedi.

Örgütün askeri üs olarak kullandığı Mahmur Kampı meselesine de değinen Barzani, "Mahmur Kampı ile ilgili birbirinden bağımsız iki konu var. PKK, kampı bazı askeri amaçları için kullanıyor. Bizim onlardan talebimiz mülteci meselesinin askeri faaliyetler, eğitim gibi konularla karıştırılmamasıdır." diye konuştu.

IKBY Başkanı Barzani, SİHA'ları övdü

KDP VE KYB ARASINDAKİ GERGİNLİK

Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin talimatıyla 18 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Peşmerge Bakanlığına bağlı bir bölüğün Zini Verte bölgesine konuşlandırılması ve ardından KYB'nin buna tepki göstermesi üzerine artan gerginliğe de değindi.

KDP ve KYB arasında çözülemeyecek bir sorun olmadığına işaret eden Barzani, şunları ifade etti:

"Meydana gelen çekişmeler nedeniyle çözüme doğru gidiyoruz. Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partilerin birliğini koruması ve bölgeye sorunlar çıkarmaması gerekiyor. KYB Politbürosu ile yakında bir araya geleceğiz. KYB, KDP'nin en önemli hükümet ortağıdır. Zini Verte'ye giden güçler Peşmerge Bakanlığına bağlıdır. Bunun dışında herhangi bir yabancı güç orada bulunmuyor."

Olayın sosyal medyada büyütüldüğüne dikkati çeken Barzani, "Zini Verte olayı çok da büyütülecek bir durum değildir. Güçlerin orada konuşlandırılmasının tek sebebi koronavirüsle mücadeledir. Salgının bitmesi halinde o güç de orada kalmayacaktır." diye konuştu.

"DAEŞ, IRAK İÇİN BÜYÜK BİR TEHLİKE"

Neçirvan Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın IKBY ve Irak merkezi hükümeti arasındaki bölgelerdeki askeri faaliyetlerinin ciddi bir şekilde arttığı uyarısında bulundu.

"DEAŞ, hem Irak Kürdistan'ı hem tüm Irak için büyük bir tehlikedir. DEAŞ'ın Diyala'dan Musul-Mahmur bölgesine kadar her geçen gün askeri faaliyetlerini artırdığını gözlemliyoruz. Tüm sınırlarımızda DEAŞ'a karşı tedbir alınması için birkaç askeri planı masaya yatırdık ve bunları uygulamaya geçireceğiz." diyen Barzani, DEAŞ'la mücadele konusunda Bağdat'tan tam bir dayanışma göremediklerini ifade etti.

IKBY Başkanı Barzani, SİHA'ları övdü

PKK-YPG'YE TIBBİ YARDIM

IKBY'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'ye koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi yardım gönderdiğini doğrulayan Barzani, bunun tamamen insani bir yardım olduğunu, siyasetle ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, 14 Nisan'da, IKBY'nin koronavirüs salgınına karşı kendilerine tıbbi ekipman gönderdiğini duyurmuştu.

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