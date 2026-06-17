İki evlat acısından düğün sevincine: Hayata dönüş hikâyesi mutlu sonla taçlandı

Giresun’da yaşayan Ali ve İmat Elmalı çiftinin yıllar önce başlayan zorlu yaşam mücadelesi, bugün umut veren bir hikâye olarak hafızalara kazındı. Genetik bir hastalık nedeniyle peş peşe evlat acısı yaşayan aile, doktorların önerisiyle dünyaya gelen kız çocuklarının iliği sayesinde oğullarını hayatta tutmayı başardı. Yıllar süren tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Kadir Elmalı’nın nikâh masasına oturması, ailesi için adeta yeniden doğuş anlamına geldi.

AİLENİN KABUSU İLK EVLAT KAYBIYLA BAŞLADI

Elmalı Ailesi'nin yaşamını değiştiren süreç, 1996 yılında henüz 4 yaşındaki Onur Elmalı’nın nedeni belirlenemeyen bir hastalık sonucu yaşamını yitirmesiyle başladı. Acılarını atlatamadan ikinci bir sınavla karşılaşan aile, bu kez büyük oğulları Fatih’in sağlık sorunları yaşamaya başlamasıyla endişeli günlere sürüklendi.

Giresun’da yapılan muayenelerden sonuç alınamayınca İstanbul’a gelen aile, burada yapılan ileri tetkikler sonucunda Fatih’e ALD (Adrenolökodistrofi) teşhisi konulduğunu öğrendi. O dönemde oldukça nadir görülen hastalık için doktorlar, yalnızca yurt dışından temin edilebilen “Lorenzo’s Oil” isimli özel ilacın kullanılmasını önerdi.

İKİNCİ EVLAT ACISI AİLEYİ YIKTI

Oğlunu yaşatabilmek için büyük mücadele veren baba Ali Elmalı, tüm maddi imkânlarını zorlayarak ilacı temin etmeye çalıştı. Ancak bu süreçte aileyi daha da sarsacak bir gelişme yaşandı.

Yapılan kontrollerde, ailenin en küçük çocuğu Kadir’in de aynı hastalığı taşıdığı ortaya çıktı. Tedavisine hemen başlanmasına rağmen ağabeyi Fatih’in durumu ağırlaştı ve genç yaşta yaşamını yitirdi.

Beyin ve böbrek üstü bezlerinde ciddi hasara neden olan ALD hastalığı nedeniyle ikinci kez evlat acısı yaşayan aile, bu kez Kadir’i hayatta tutabilmek için zamana karşı yarışmaya başladı.

DOKTORLARIN ÖNERİSİYLE DOĞAN KARDEŞ UMUT OLDU

Kadir’in tedavisini sürdüren doktorlar, ilaç kullanımının yanı sıra uygun bir kemik iliği naklinin hayat kurtarıcı olabileceğini belirtti.

Aileye, kardeşten ilik nakli ihtimalinin değerlendirilebileceği ifade edildi. Bunun üzerine Ali ve İmat Elmalı çifti, doktor gözetiminde yeniden çocuk sahibi olma kararı aldı.

Yaklaşık 24 yıl önce dünyaya gelen kız çocuklarına Güldeniz adı verildi. Yapılan testlerde Güldeniz’in kemik iliğinin ağabeyi Kadir ile uyumlu olduğu tespit edildi.

5 YAŞINDA AMELİYAT MASASINA YATTI

Güldeniz henüz 5 yaşına geldiğinde, ağabeyinin yaşamını kurtaracak operasyon için hastaneye götürüldü. Başarıyla gerçekleştirilen ameliyatta alınan kemik iliği, o dönem 11 yaşında olan Kadir’e nakledildi.

Naklin başarılı sonuç vermesiyle birlikte Kadir’in sağlık durumu giderek düzeldi. Yıllar süren takip ve tedavilerin ardından normal yaşamına dönen genç adam, eğitimini tamamladı, çalışma hayatına katıldı ve geleceğe umutla bakmaya başladı.

FİLMLERİ ARATMAYAN HAYAT MÜCADELESİ

Elmalı Ailesi'nin yaşadıkları, 1992 yapımı ve dünya çapında büyük ses getiren “Lorenzo’s Oil” filmini andırıyor.

Filmde de nadir görülen ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir çocuğun ailesinin verdiği yaşam savaşı anlatılıyordu. Elmalı Ailesi ise benzer bir mücadeleyi gerçek hayatta yaşadı; iki evladını toprağa verirken üçüncü çocuklarını yaşatabilmek için yıllarca mücadele etti.

“ARTIK GEÇMİŞİ DEĞİL, MUTLULUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM”

Bugün 30 yaşında olan Kadir Elmalı, yaşadığı zorlu sürecin ardından hayatını Büşra Cilan ile birleştirdi.

Düğün gününde duygularını paylaşan Elmalı, çocukluk yıllarında yaşananları geride bıraktığını belirterek şunları söyledi:

“Çok küçüktüm. Ailemle birlikte büyük sıkıntılar yaşadık. İstanbul’da uzun tedavi süreçlerimiz oldu. Çok zorluk çektik ama Allah’ın izniyle bugünlere geldim. Artık evleniyorum. Geçmişte yaşanan acıları sürekli hatırlamak istemiyorum. Bugün benim en mutlu günüm. Hastalık geride kaldı, hatırlamıyorum bile. Eşimle birlikte yeni bir hayata başlıyorum.”

“ÜZÜNTÜLÜ GÜNLERİN KARŞILIĞINI BUGÜN ALIYORUZ”

Anne İmat Elmalı ise yıllarca süren mücadelenin ardından oğlunun düğününü görmenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söyledi.

Zor günleri geride bıraktıklarını belirten anne Elmalı, “Önce Allah’ın, sonra doktorlarımızın vesilesiyle bu günlere ulaştık. Kızım ağabeyinin yaşamasına vesile oldu. Şimdi çocuklarımızla birlikte geleceğe umutla bakıyoruz. O zor günlerin mükâfatını bugün mutlulukla alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İYİ Kİ AĞABEYİM YAŞIYOR”

Ağabeyine yapılan ilik nakliyle onun hayata tutunmasına katkı sağlayan Güldeniz Elmalı da kardeşlik bağlarının önemine dikkat çekti.

Nakil sürecinde çok küçük yaşta olduğunu söyleyen Güldeniz, “O günleri tam hatırlamıyorum ama bugün ağabeyimin yanımda olması benim için büyük bir mutluluk. İyi ki yaşıyor. İyi ki iliğimiz uyumlu çıkmış. O benim en büyük destekçilerimden biri.” dedi.

ALD HASTALIĞI NEDİR?

Adrenolökodistrofi (ALD), sinir sistemini etkileyen ve özellikle çocukluk çağında görülen kalıtsal bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık; görme ve işitme kaybı, yürüme güçlüğü, hareket kısıtlılığı ve nöbet gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor.

Hızlı ilerleyen vakalarda ölümcül sonuçlar doğurabilen ALD’de erken teşhis büyük önem taşıyor. Uzmanlar, uygun kemik iliği naklinin hastalığın tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirtirken, “Lorenzo’s Oil” adıyla bilinen özel yağ karışımının da hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabildiğini ifade ediyor.