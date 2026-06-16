İki isim karar aldı: CHP'de bugün grup toplantısı yok

CHP’de grup toplantısı düğümü çözüldü...

Hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı.

MURAT EMİR: BU HAFTA GRUP TOPLANTISI YAPILMAYACAK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu hafta salı günü CHP'de grup toplantısı yapılmayacak." dedi.

Emir, Genel Merkez'den Meclis'e grup toplantısı yapmak için bir başvuru yapılmadığını da dile getirip "Sayın Genel Başkanımız, örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır." açıklamasında bulundu.

KURULTAY ÇAĞRISI

Emir, "Olağanüstü kurultay çağrısı içeren 900 delegenin imzasını 17 Haziran Çarşamba günü Genel Merkez'e ileteceğiz.” diye konuştu.

Emir, 20 Temmuz’a kadar kurultayın toplanması gerektiğinin altını çizdi.

Bu hamleye karşı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de daha önce tedbir kararına işaret edilip delegelerle olağanüstü kurultayın toplanamayacağına dikkat çekilmişti.

MÜSLİM SARI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise genel merkezin toplantı yapmama kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sarı, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.” ifadelerini kullandı.

YENİ İHRAÇLAR GÜNDEMDE

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

Masada yeni ihraçlar ve Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’dan boşalan grup başkan vekilliği için atılacak adım olacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir İl Başkanlıklarının da görevden alınacağı iddia edildi.

YARGITAY'DA DÖRT SENARYO

Özel ve ekibinin yeni parti fikrine sıcak bakmadığı öğrenilirken 20 Temmuz tarihine kadar Yargıtay'dan olumlu ya da olumsuz bir karar çıkması durumunda ona göre yeniden hamleler belirlenecek.

Özgür Özel’in temyiz başvurusu Yargıtay’a ulaştığında 3. Hukuk Dairesi’nde görülecek ancak “süre” ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Adli tatilin başlayacak olması nedeniyle "20 Temmuz" öne çıkıyor. Başvurunun bu tarihten önce mi ele alınacağı, yoksa ağustos ayı sonrasına mı kalacağı bilinmiyor.

Dosyanın Yargıtay’da, öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.

İŞTE O SENARYOLAR

Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:

1-) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.

2-) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.

3-) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.

4-) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.