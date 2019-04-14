İki kardeş kazada hayatını kaybetti

Dursun Ali Şakşak'ın (29) kullandığı 55 H 5300 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolunun Mahmutlu mevkisinde aynı yönde seyir halindeki Mehmet Nuri Efe yönetimindeki 38 SZ 131 plakalı tırla çarpıştı.

ACİL SERVİS MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Dursun Ali Şakşak ile kardeşi Oğuzhan Şakşak (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Mikail Doğanay (22) yaralandı. Doğanay, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İKİ KARDEŞ CAN VERDİ

İki kardeşin cesetleri, jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.