İki numaralı teröriste 16 kez müebbet verildi

17 Aralık 2016’da terörist Kasım Yıldırımçakar, bomba yüklü, sahte olarak düzenlenmiş 71 EU 595 plaka araç ile Adana’dan Kayseri’ye gitti.

17 Aralık’ta 08.48 sıralarında, Zincidere Komando Tugayı nizamiyesinden çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü takip eden terörist Yıldırımçakar, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünde bulunan otobüs durağına yanaştığı sırada otobüsün sol orta yan kısmına yaklaşarak, bomba yüklü aracı patlattı.

KAYSERİ'DE DURUŞMA

38 AB 180 plakalı özel halk otobüsü içerisinde bulunan 15 asker şehit olurken, 54 asker yaralandı. 3’ü firari 21 sanık hakkında, ’devletin bütünlüğünü bozmak ve tehlikeye atmak’, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’, ’15 kez kasten adam öldürme’, ’54 kez kasten adam öldürmeye teşebbüs’ gibi suçlardan dava açıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yoğunluğu ve güvenlik gerekçesiyle 250 kişilik Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu’nda görülen davanın dokuzuncu celsesinde, başka suçtan hükümlü sanık Abdullah A. Silivri E tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklardan sadece Serkan A. duruşmada hazır bulunurken, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan saldırının iki numaralı ismi Kenan Ç. ve diğer sanıklar da duruşmaya katılmadı.

DURUŞMAYA 150 KİŞİ KATILDI

Ayrıca patlamada yaralanan gazi askerlerden bazıları, şikayetçi şehit yakınları ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, eski başkan gazi Mete Kurt ile birlikte yaklaşık 150 kişi de izleyici olarak duruşmaya katıldı.





APO SLOGANI ATAN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE SUÇ DUYURUSU

Tutuksuz sanıklar Murat T. ve Serkan A. hakkında örgütün hiyerarşik yapısına üye olmamakla beraber isteyerek ya da bilerek yardım edip ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘evrakta sahtecilik’ suçlarından cezalandırılmalarını talep eden savcı, saldırıda özel halk otobüsünü kullanan şoför Hamit E. hakkında ise her türlü şüpheden uzak inandırıcı delil bulunmadığından tüm suçlardan beraatına, evinde bulunan silah ve 6 adet fişek nedeniyle ‘yasak silah bulundurma’ suçundan cezalandırılmasını, tanık beyanlarında ‘Leyla Zana’nın yeğeniyim’ dediği, HDP’nin Nevruz ve mitinglerinde ‘Her biji Apo’ sloganları attığının, örgüt paçavralarını salladığının tespit edilmesi nedeniyle Hamit E. hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYALARI AYRILDI

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu firari durumda olan, yakalama kararları infaz edilmeyen saldırının bir numaralı sanığı İshak Ö, üç numaralı sanığı Ferhat T. ve Almanya’da yakalanan Sait K.nin adli makamlarca yapılan yazışmanın ve iade durumunun henüz sonuçlanmaması nedeniyle 3 sanık hakkında dosyanın ayrılmasına karar verdi.





MAHKEME KARARI

Mahkeme, terör saldırısının iki numaralı sanığı Kenan Ç.’ye bombalı saldırının asil faili gerekçesiyle 1 kez ‘devletin birliğini bozma ve azaltma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bomba ile kasten adam öldürme’ suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 54 kez 20 yıl, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma’ suçundan 18 yıl, ‘örgüt üyeliği’ suçundan 12 yıl ve ‘evrakta sahtecilik’ suçundan ise 9 yıl hapis cezası verdi.

TUTUKSUZ SANIKLAR

Tutuksuz sanık Mehmet O.’ya ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay, Ekrem U. ve Ümit K.’ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 ay, Abdullah A.’ya evrakta sahtecilik suçundan 6 yıl, Murat T. ve Serkan A.’ya evrakta sahtecilik suçundan ayrı ayrı 4 yıl, Hamit E.’ye ise evinde bulunan silah nedeniyle 2 yıl hapis cezası verilirken, canlı bomba saldırısına karıştıkları iddiaları olan Ekrem U., Mehmet O., Ümit K., Mehmet A., Barış K., Elzem Ş., Hamit E., Fahri D., İsmail Hakkı Y., Hürriyet Y., Vasfiye T., Hüseyin P., Mehmet Y. ve Hasan E. ise beraat etti.