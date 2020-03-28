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İki Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı

Tesla, evden çalışmaya başlayan 2 çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 12:36..
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, ilk başlarda koronavirüsü pek de ciddiye almayan açıklamalarıyla gündeme geldi.

Ancak ölüm oranlarının artmasından sonra fikir değiştiren Musk, virüs için çeşitli önlemler almak zorunda kaldı ve fabrikalarını kapatarak çalışanlarını eve gönderdi.

İKİ ÇALIŞANINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Tesla'nın çevre, sağlık ve güvenlik departmanı başkan yardımcısı Laurie Shelby, iki çalışanda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ancak bu çalışanların hangi ofiste veya fabrikada bulunduğu belirtilmedi.

teska

EVDEN ÇALIŞIYORLARDI

Her iki çalışanın da iki haftadır evden çalıştığı ve ofis ortamındayken herhangi bir belirti göstermedikleri açıklandı. Ayrıca şu anda evde karantina altında olan iki çalışanın da iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.

Instagram: @eshteknoloji

 

İki Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı

İki Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı

İki Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı

İki Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı

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