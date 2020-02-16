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İkinci el araçta fiyat artışının nedeni internet siteleri

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araçlardak geçen yıla göre 15-20 bin liralık artışı, internet üzerindeki yanıltıcı fiyat artırımlarına bağladı.

DHA | 16.02.2020 - 23:09..
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İkinci el araç fiyatları, 2020 yılında artış gösterdi. Bursa Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el otomobil piyasasında yaşanan hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçen yıla oranla, aynı segment araçların fiyatlarında, bu yıl 15- 20 bin liralık bir artış olduğunu söyleyen Yanık, fiyat artışının sebebinin ise internet sitelerindeki ilanlar olduğunu dile getirdi.

Aracını satan kişilerin, araç özelliklerini baz almadan, internet sitelerindeki fiyatlar üzerinden satışa çıkardığını belirten Yanık, "2020 yılında arabalar pahalı bir şekilde sezona başladı. 2020'de ikinci el fiyatların artışı sorulmakta. Buna mantıklı bir açıklama yapamıyoruz. Çünkü Türkiye'de beklenen ekonomik artış olmadı. Memurlara yapılan zamlar belli. Sıfır araba fiyatları belli. Ama ikinci el oto fiyatları artmaya devam etti. Bizim yaptığımız araştırma ve tespitler özellikle internet üzerinden arabalarını satışa sunan insanların diğer araç ilanlarına bakarak ciddi anlamda 'satılırsa' düşüncesiyle üzerine 10-15 bin lira gibi rakamlar eklemesi. İlan sitelerine yeni bir özellik geldi. 'Arabaların bilgilerini girin, size ortalama fiyat verelim' denilmekte. O site, minimum ve maksimum olarak yazılan araçların fiyatlarını alıp ortalamasını vermekte. Bu da piyasayı yanıltmaktadır. Dolayısıyla fiyatların da artmasına sebep olmaktadır" dedi.

İkinci el araçta fiyat artışının nedeni internet siteleri

"FİYAT ARTIŞLARI PİYASAYI GERMEYE BAŞLADI"

İkinci el araç fiyatlarının belirlenmesindeki en büyük kriterlerin, sıfır fiyatları ve aracın genel durumu olduğunu söyleyen Yanık, "Motoru, yürüyeni, değişeni, kaportası gibi özelliklerine bakarak araçların ikinci el fiyatını belirliyoruz. Dolayısıyla internet sitelerinde bu şekilde fiyat belirlenmediği için, herkes kendi kafasına göre, emsallerini örnek alarak verdiğinden dolayı bu fiyat artışı maalesef piyasayı germeye başladı. Geçtiğimiz yıl, odamıza 53 bin liraya 2016 model bir araç aldık. Şu anda aynı araç aynı kilometrede 73 bin lira. Aradan bir yıl geçmeden 20 bin liralık bir fark ortaya çıktı. Fiyat artışının sebebi, internet sitelerindeki insanların birbirlerine bakarak yazmış oldukları fiyatlardan dolayı meydana geliyor. Piyasada mantıklı arabaların gerçek değerlerini veren yine galerici esnafı, internetten daha ucuz fiyata araba satmakta. Ama biz de buna nereye kadar dayanacağız bilmiyoruz. Günden güne sermayemiz erimekte" ifadelerini kullandı.

İkinci el araçta fiyat artışının nedeni internet siteleri

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