İkinci el otomobilde 6 ay 6 bin km ve ilan kısıtlaması 2027’ye kadar uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv piyasasında tüketiciyi ve piyasa istikrarını koruyan düzenlemelere ilişkin 6 ay uzatma kararını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi, stokçuluk faaliyetleriyle mücadele edilmesi ve tüketicilerimizin korunması amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının yapılmasını engelleyen "6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi" ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasını önleyen "İlan Kısıtlaması" uygulamaları yürürlükte bulunuyor.

YASAĞA UYMAYANLARA TOPLAM 170 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde bugüne kadar 6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk Lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulandı.

Söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığı değerlendirildi.

UYGULAMA 1 OCAK 2027'YE KADAR UZATILDI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu doğrultuda, 6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi ile İlan Kısıtlaması uygulamalarının süreleri, Ticaret Bakanlığınca 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecek.