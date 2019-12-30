taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9499
Euro
6.6539
Altın
1513.8
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.432
Bitcoin
43809.92

İkinci katta çöken balkondan yara almadan kurtuldu

Adana'da ikinci kattaki çıktığı balkon çökünce molozların arasında kalan kadının burnu bile kanamadı.

İHA | 30.12.2019 - 03:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30020 Sokaktaki iki katlı evde tek başına yaşayan Hülya Giril (76) saat 12.30 sıralarında balkona çıktı. Bir süre balkonda duran yaşlı kadın daha sonra balkonun çökmesiyle kendini moloz yığınlarının içinde buldu.

İkinci katta çöken balkondan yara almadan kurtuldu

Sesi duyarak olay yerine gelen vatandaşlar tarafından yaşlı kadın moloz yığınları arasından çıkartıldı. Komşularının çağırdığı ambulansla gelen sağlık ekipleri Giril’i kontrol etti. İkinci kattan balkonla birlikte aşağı düşen yaşlı kadının kırık ve çıkığı olmadığı burnunun bile kanamadığı belirlendi. Yaşlı kadın daha sonra evine çıkartıldı.

İkinci katta çöken balkondan yara almadan kurtuldu

Çok korktuğunu söyleyen Hülya Giril, yağmurlar başladığından bu yana evinin her tarafından su aktığını balkondan da "çıt çıt" diye ses geldiğini belirterek, "Bugün öğlen balkona çıktım. Bir süre sonra içeri giremeden balkon çöktü. Bende aşağı düşüp molozların arasında kaldım. O an çok korktum. Beni komşularım çıkardı" dedi.

Balkonun bir haftadır devam eden yağmur nedeniyle çöktüğü öğrenildi. Olay yerine gelen polis sokağı trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

İkinci katta çöken balkondan yara almadan kurtuldu

İkinci katta çöken balkondan yara almadan kurtuldu

İkinci katta çöken balkondan yara almadan kurtuldu

İkinci katta çöken balkondan yara almadan kurtuldu

İkinci katta çöken balkondan yara almadan kurtuldu

İkinci katta çöken balkondan yara almadan kurtuldu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ödeme yapılmayan Türk işçiler, Gürcistan’da mahsur kaldı

Ödeme yapılmayan Türk işçiler, Gürcistan’da mahsur kaldı

19
Kamu alacaklarında gecikme faizi indirildi

Kamu alacaklarında gecikme faizi indirildi

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir