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İklim değişikliği, kuzey kutbunda yangınlara neden oluyor

Arktika'daki orman yangınlarının, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı sıcaklardan kaynaklandığı belirtildi.

AA | 27.07.2019 - 02:47..
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Kuzey Kutup Bölgesi'nde genelde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınların, bu yıl iklim değişikliğinden kaynaklanan ortalamanın üzerindeki yaz sıcakları nedeniyle kontrolden çıktığı belirtildi.

YANGINLAR, UZAYDAN BİLE GÖRÜLÜYOR

Uzaydan bile Arktika ormanlarından yükselen dumanlar görülebiliyor.

BBC'ye konuşan Kopernik Atmosfer İzleme Servisi'nin (Cams) kontrol edilemeyen yangın uzmanı Mark Parrington, Kuzey Kutup Bölgesi'nde bu yılki yangınları "eşi benzeri görülmemiş" diye niteledi.

İklim değişikliği, kuzey kutbunda yangınlara neden oluyor

YANGINLAR, HAVA KALİTESİNİ DE DÜŞÜRÜYOR

Sibirya, İskandinavya'nın kuzeyi, Alaska ve Grönland'ın yerleşim olmayan bölgeleri, yüzlerce yangına teslim olmuş durumda.

Ancak duman uzaktaki yerleşim bölgelerine bile ulaşıp olumsuz etkide bulunurken, yangınlar başladığından beri hava kalitesinde önemli düşüş olduğu söyleniyor.

İklim değişikliği, kuzey kutbunda yangınlara neden oluyor

İSVEÇ'İN YILLIK KARBON SALINIMINA EŞ YANGINLAR

Haziran ayında yangınların yaklaşık 50 megaton karbondioksit saldığını aktaran Cams, bunun İsveç'in yıllık karbon salımına eşit olduğunu belirtti.

Kuzey Kutup Bölgesi'nde mayıs-ekim arasında yaygın olan yangınlar, bu yıl yoğunlukları ve çok geniş bölgelere yayılmaları bakımından alışılmadıklar.

İklim değişikliği, kuzey kutbunda yangınlara neden oluyor

YANGINLARIN ARTMASININ NEDENİ, GÜÇLÜ RÜZGAR VE AŞIRI SICAK

"Haziran ayında bu kadar yüksek enlemlerde bu kadar geniş çapta, bu kadar uzun süren yangınlar olması, sıradışı" diyen Parrington, bunun nedeniyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Arktika'da hava sıcaklığı küresel ortalamadan çok daha hızlı oranda yükseliyor ve güçlü rüzgarlar yangınların saldırgan şekilde yayılmasına neden oluyor."

Yanış, yüksek karbon içeren orman zemini sayesinde kalıcı hal alıyor.

İklim değişikliği, kuzey kutbunda yangınlara neden oluyor

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