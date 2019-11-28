İkna edilen teröristleri aileleri karşıladı

Kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme ve ikna çalışmaları aralıksız sürüyor.

İKİ GÜN ÖNCE TESLİM OLDULAR

Bu kapsamda Van Terörle Mücadele Müdürlüğü, Soreş kod A.K. isimli örgüt mensubuyla Facebook üzerinden irtibat kurdu. Yapılan görüşmelerde yanında bulunan bir diğer örgüt üyesi M.K. ile birlikte A.K., 26 Kasım 2019 günü Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda teçhizatsız olarak teslim oldu.

İkna edilen örgüt mensupları ailelerine kavuştu İZLE

AİLELERİ GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI

Van’a getirilen 2 örgüt mensubu, Van Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde aileleriyle buluşturuldu. Gözyaşları arasında ikna olan örgüt üyelerine sarılan aileler, uzun süre hasret giderdi.

"5 SENEDİR HER GÜN AĞLIYORUM"

M.K. isimli örgüt mensubunun annes,i “Her gün ağlayan anne ve babalar olarak bugün güldük. Herkes gelsin. Evimizde, düğün şenlik var. 5 senedir her gün ağlıyorum. Çok mutluyum. İnşallah benim gibi ne kadar anne var, onlar da mutlu olurlar. Onların da çocukları, dönüp gelirler.” dedi.