İl Başkanı Abdullah Özdemir, son anket sonuçlarını paylaştı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında yürüyen tartışmalara ilişkin konuşan Özdemir, yaşanan sürecin tekil olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son 7 yılda devasa bir borç yüküne maruz bırakıldığını söyleyen Özdemir, “Faaliyet raporu açıklandı ama biz onu artık iflas raporu olarak adlandırıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 2019’da 25 milyar TL iken bugün 260 milyar gibi çok devasa bir boyuta ulaştı.” dedi.

“CHP’de siyasal çürümenin kurumsallaştığını” söyleyen Özdemir, parti içi hiyerarşinin çöktüğünü, karar alma süreçlerinin kişiselleştiğini ve hesap verilebilirliğin ortadan kalktığını ifade etti.

CHP’nin köklü bir siyasi geçmişe sahip olduğunu ancak hiçbir dönem bugünkü ölçekte bir çürümeye maruz kalmadığını belirten Özdemir, “Bir siyasi partinin lideri vardır, liderden aşağıya doğru devam eden genel başkan yardımcıları, grup başkanlığı, belediye başkanları vardır. Burada ast-üst ilişkisinin tamamen ortadan kalktığını görüyoruz.” dedi.

Özdemir, bir büyükşehir belediye başkanının parti yönetimi üzerinde belirleyici hale geldiğini söyleyerek, “Bir çevrimiçi toplantıda bir büyükşehir belediye başkanı, o dönemin genel başkan yardımcılarına, grup başkan vekiline talimat veriyor ve bir kongre sürecini hazırlıyor. Böylesine kurumsal yapının çöktüğü bir parti tablosuyla karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

Kuralların kurumsallıktan çıkarak kişilere göre şekillendiğini dile getiren Özdemir, “Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi ortadan kalkmış durumda.” dedi.

BEYKOZ'DA TABLO DEĞİŞTİ: 55'E 30 SEVİYESİNE GELDİ

İstanbul özelinde bazı ilçelerde dikkat çekici değişimler yaşandığını belirten Özdemir, Beykoz örneğine dikkat çekti.

Özdemir, “Geçtiğimiz yıl başa baş olan tablo bugün AK Parti lehine 55’e 30’lar seviyesine ulaştı.” dedi.

Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde de benzer bir eğilimin görüldüğünü ifade eden Özdemir, AK Parti belediyeciliğinin olduğu bölgelerde oy oranlarının arttığını söyledi.

SON ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Türkiye genelinde son anket sonuçlarını paylaşan Özdemir, düzenli olarak hem İstanbul’a hem belediyelere hem de genel seçimlere ilişkin araştırmalar yaptırdıklarını belirtti. Son Türkiye geneli anket verilerine göre AK Parti’nin yükseliş trendini sürdürdüğünü ifade eden Özdemir, “AK Parti yükseliş trendini devam ettiriyor. 35,8’lik bir oranla şu anda makası Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı açmış durumdayız. CHP ise 30,7 seviyesinde. Bu trend böyle devam ediyor.” dedi.

Seçmen davranışındaki değişimi de değerlendiren Özdemir, vatandaşın CHP’nin yerel yönetim tecrübesini yeniden gördüğünü belirterek, “Şu anda yoğun bir şekilde vatandaşın sahada ve sosyal medyada, ‘Bu işi CHP beceremiyor, bu iş AK Parti’nin işi’ dediğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özdemir, İstanbul’daki trafik problemi ve hizmet aksaklıklarının seçmen nezdinde organik bir tepkiye dönüştüğünü de belirtti.