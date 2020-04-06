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İl değiştiremeyince gelini üst geçitten aldı

İller arasında yolculuğun yasaklanması nedeniyle İstanbul’da yaşayan damat, Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki gelini, Tuzla sınırındaki üst geçitten alıp, nikaha götürdü.

İHA |
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İl değiştiremeyince gelini üst geçitten aldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında iller arasında geçişlerin yasaklanması evlenecek çiftleri, ilginç bir yöntem uygulamaya sevk etti.

İstanbul’da yaşayan ve adı öğrenilemeyen bir damat, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan gelini il değiştirmeden almanın çaresini aradı.

KOCAELİ'YE GEÇEMEDİ

Aracıyla Kocaeli’ne geçemeyen damat, İstanbul Tuzla ilçesi ile Kocaeli’nin Çayırova ilçelerini ayıran üst geçitte gelin ile buluştu.

İl değiştiremeyince gelini üst geçitten aldı

ÜST GEÇİTTE GELİN ALMA MERASİMİ

Üst geçidin ayaklarına konvoylarla gelen damat ve gelinin aileleri, araçlarından indikten sonra köprüye yöneldi.

NİKAH İSTANBUL'DA KIYILDI

Köprüden karşıya geçen gelin, damadın aracı ile İstanbul’daki nikah dairesine gitmek üzere yola çıktı.

İl değiştiremeyince gelini üst geçitten aldı

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