İl değiştiremeyince gelini üst geçitten aldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında iller arasında geçişlerin yasaklanması evlenecek çiftleri, ilginç bir yöntem uygulamaya sevk etti.
İstanbul’da yaşayan ve adı öğrenilemeyen bir damat, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan gelini il değiştirmeden almanın çaresini aradı.
KOCAELİ'YE GEÇEMEDİ
Aracıyla Kocaeli’ne geçemeyen damat, İstanbul Tuzla ilçesi ile Kocaeli’nin Çayırova ilçelerini ayıran üst geçitte gelin ile buluştu.
ÜST GEÇİTTE GELİN ALMA MERASİMİ
Üst geçidin ayaklarına konvoylarla gelen damat ve gelinin aileleri, araçlarından indikten sonra köprüye yöneldi.
NİKAH İSTANBUL'DA KIYILDI
Köprüden karşıya geçen gelin, damadın aracı ile İstanbul’daki nikah dairesine gitmek üzere yola çıktı.