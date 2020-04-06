İl değiştiremeyince gelini üst geçitten aldı

Parazit ilacı Ivermectin, sağlık sisteminde en güvenli ve etkili ilaçlar arasında bulunmaktadır.

Beşiktaş'ta yönetimle teknik heyetin bir araya geldiği toplantıda, oyuncuların aralarındaki mesafeyi koruyarak antrenman yapabilecekleri konusunda görüş birliğine varıldığı öğrenildi.

Mustafa Şentop: "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz.

New York, güvenlik kaygıları nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin Zoom programını kullanmasını

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Bakan Gül, adalet hizmetindeki korona vakalarını açıkladı

12 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan korona testleri pozitif çıktı.