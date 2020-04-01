İl il koronavirüs vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 13:30'da başlayan Bilim Kurulu toplantısının ardından, alınan kararlara ve son koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugün yapılan 14 bin 396 test sonucu 2 bin 148 vaka tanısı konduğunu ve koronavirüs vaka sayısının 15 bin 679'a çıktığını duyuran Koca, vakaların illere göre dağılımını da açıkladı.

EN FAZLA VAKA İSTANBUL'DA

Bakanlığın hazırladığı illere göre vaka dağılım haritasını basın mensuplarıyla paylaşan Bakan Koca, en fazla vakanın İstanbul'da olduğunu bildirdi.

İKİNCİ SIRADA İZMİR VAR

Sağlık Bakanı, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka tespit edildiğini belirtti.