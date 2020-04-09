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İlaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce ağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Edebey mahallesinde yaşayan emekli öğretmen Fahri Ümmetoğlu (82), ilaçlarını getiren ilçe sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi |
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İlaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce ağladı

İnegöl’e bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde bulunan bağ evinde, eşi Şükrünaz (77) ile birlikte yaşayan emekli öğretmen Fahri Ümmetoğlu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçe sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ekipleri telefonla arayan Ümmetoğlu, mide rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlarının bittiğini söyledi.

Eczaneden ilaçları alan ekipler, Ümmetoğlu’nun evine geldi. Ekipleri kapıda karşılayan Ümmetoğlu, mutluluktan gözyaşı döktü.

İlaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce ağladı

EKİPLERE, KENDİ ÜRETTİĞİ BALLARDAN İKRAM ETTİ

Ekipleri görünce duygulanan Ümmetoğlu, "Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere uzun ömürler versin" dedi.

İlaçların ücretini vermek istediğini söyleyen Ümmetoğlu, ücret alınmadığını öğrenince, ekiplere kendi ürettiği ballardan ikram etti.

İlaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce ağladı

İlaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce ağladı

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