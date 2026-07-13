İlber Ortaylı'nın eşyaları satışa çıkartıldı: Tepkiler üzerine satışlar durduruldu

Tedavi görmekte olduğu hastanede 13 Mart'ta 78 yaşındayken hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı'ya ait bazı eşyaların satışa çıkartıldığı, kamuoyu gündemine geldi.

Ortaylı'ya ait eşyaların ikinci el eşya gruplarında satışa çıkartılması, tartışmalara neden oldu.

KIZI SATIŞA ÇIKARTTI

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, Ortaylı'ya ait bazı eşyaları, ikinci el eşya satışı ilanları verilen bir yazışma grubundan satışa çıkarttı.

Eşyaların satışından elde edilecek gelirin, İlber Ortaylı anısına hayır projelerinde kullanılacağı belirtildi.

FİNCANLAR, KUPALAR, VAZOLAR...

Çoğu hediyelik eşyalardan oluşan satışa çıkartılan objeler arasında çay fincanları, vazolar, kupalar, reçellikler de bulunuyor.

Ortaylı'nın eşyaları, yaklaşık 200-600 TL aralığında fiyatlardan satışa çıkartıldı.

TEPKİLER ÜZERİNE SATIŞ DURDU

Konunun kamuoyu gündemine gelmesi üzerine Tuna Ortaylı'ya, babasına ait eşyaları satması nedeniyle tepki gösterenler oldu.

Tepkiler üzerine Tuna Ortaylı, eşyaları satışa çıkarttığı yazışma grubuna gönderdiği açıklamayla TEMA Vakfı'nın babası adına kuracağı hatıra ormanına katkısı olması amacıyla satışa çıkarttığını, gelen tepkiler üzerine ise eşyaların satışını durduğunu duyurdu.

"BABAMIN SADECE İSTANBUL'DA KAPATILACAK 7 EVİ VAR"

Açıklamasında, babasına ait yalnızca İstanbul'da 7 tane ev bulunduğunu belirten Tuna Ortaylı, bu evlerde babası açısından önemli olan eşyalar dışında birçok eşyanın da olduğunu belirtti.

Tuna Ortaylı'nın yazışma grubunda paylaştığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var; bu evlerde kutsalı saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında, çoğunu kendi aldığı ya da bazıları hediye gelen ve aile/yakın dostlar arasında dağıtılan anı/yadigar kalacak şeyler dışında artan bir sürü obje oldu.

"ADINA AÇILACAK HATIRA ORMANI İÇİN"

Bunları da Tema Vakfı yakın zamanda adına bir hatıra ormanı açacağı için, o objeler çöpe gideceğine böyle bir şeye katkısı olsun diye düşünüp buradan satışa çıkarmıştım.

"ÇAY FİNCANLARIYLA DEĞİL KİTAPLARIYLA ANILMAK İSTERDİ"

Tabii hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı memleketimizde şimdi de babasının malını sağa sola satan vefasız kızı olmakla itham ediliyorum. Neyse orası önemli değil, bu vesileyle gruptan başka bir şey satmayacağım, önceden bir şey satın alan herkese hatıra ormanına katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Babam adına bir kütüphane kuracağız, çünkü kendisi bir akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil ama kitaplarıyla anılmak isterdi."



