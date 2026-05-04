İlber Ortaylı'nın kardeşi Nuriye Ortaylı: Biz vatansızlığın ne demek olduğunu biliyoruz

İlber Ortaylı'nın kız kardeşi Nuriye Ortaylı, verdiği röportajda gözyaşlarını tutamadı...

Ağabeyi İlber Ortaylı'dan da bahseden Nuriye Ortaylı, akabinde de vatansızlığın zor olduğunu söyledi.

Göçmen çocuğu olduklarını söyleyen Ortaylı, "Biz hiçbir zaman bu ülkeden gitmedik, gitmek istemedik." dedi.

Gözyaşlarıyla konuşmakta zorlanan Nuriye Ortaylı, yurt dışına gitmek isteyen gençlere de seslendi.

Nuriye Ortaylı, "Hiçbir yer sizin vatanınız gibi olamaz." dedi ve şöyle devam etti;

"BİZİM İÇİN BURASI ÇOK KIYMETLİ"

Özlem Gürses'e konuşan Ortaylı'nın açıklamaları şöyle;

"Hiçbir zaman şöyle düşünmedim; gideceğim işte yerleşeceğim, vatandaşlık alacağım, bir daha da buralara dönmeyeceğim. Hiç öyle bir hevesim olmadı.

İlber’de de olmadı. Diğer ağabeylerimin de hepsi dönem dönem yurt dışında çalıştılar işleri dolayısıyla, onlarda da olmadı. Biz çünkü göçmen çocuğuyuz. Bizim için burası çok kıymetli.

"ÇOK ZORDUR VATANSIZLIK"

Yani biz vatansızlığın ne olduğunu biliyoruz. Doğrudan bilmiyoruz da annemiz, babamız biliyormuş. Çok zordur vatansızlık. Yani kendini bir yere ait hissedememek, bu çok kötü bir şeydir.

"NORVEÇ'TE TEZGAHTARLIK YAPIYORLAR"

Yani böyle şey gibi geliyor çocuklara; 'Ha ne olacak, ben giderim Norveç'te yaşarım.' Ya Norveç'te yaşarsın da hatta Norveç'te iyi de yaşayabilirsin. Yani şimdi gidip tezgahtarlık bile yapıyorlar...

"AMAN BATSIN BU MEMLEKET DİYEMEZSİN"

İyi de yaşayabilirsin ama hiçbir zaman Norveç’e burada yaptığın gibi 'Aman batsın bu memleket' diyemezsin işte. Bu çok önemli bir haktır.

Yani sonuna kadar eleştirebilmek bir ülkeyi. Çünkü o şunu gösterir; sen kendini oraya ait hissediyorsundur, o ülkeyi de kendine ait hissediyorsundur.

Yani Amerika'yı, Almanya'yı, Türkiye’yi eleştirdiğin gibi eleştiremezsin. Her ülkenin eleştirilecek tarafı vardır, hiçbir yer mükemmel değildir.

"ŞİMDİ AMERİKA'NIN HALİNİ GÖRÜYORLAR"

Zannedenler şimdi görüyorlar Amerika'nın nasıl olduğunu ve korkarım yakında Almanya'nın, İtalya'nın, Fransa'nın nasıl olduğunu görecekler, Hollanda'nın nasıl olduğunu görecekler. Zaten içinde yaşayanlar biliyorlar nasıl ırkçı, tuhaf ülkeler olduklarını onların.

Ve orada bir şey diyemeyeceksiniz yani 'Ne biçim yer burası, işte şusu değişsin, busu değişsin' diyemeyeceksiniz. Bunu sadece bu ülkede diyebiliyorsunuz çünkü burası sizin. Bu ülke bizim."