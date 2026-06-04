İletişim Başkanı Duran'dan çocuklara CİMER daveti: Fikirlerinizi doğrudan devlete ulaştırın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “CİMER’e Renk Kat Resim Yarışması” ödül töreni, çocukların hayal gücü ile kamu yönetimini buluşturan renkli görüntülere sahne oldu.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların yalnızca geleceğin değil, bugünün de aktif paydaşları olduğunu vurgulayarak, İletişim Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Çocuk CİMER Platformu ile gençlerin ve çocukların fikirlerini doğrudan devlet kurumlarına ulaştırabileceklerini söyledi.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ DÖNEM: ÇOCUK CİMER PLATFORMU

Duran, CİMER’in yıllardır vatandaş ile devlet arasında güçlü bir iletişim köprüsü görevi üstlendiğini belirterek, bu mekanizmanın artık çocuklara özel bir boyut kazandığını ifade etti.

Çocukların çevrelerine ilişkin gözlemlerinin ve önerilerinin büyük önem taşıdığını dile getiren Duran, “Artık önerilerinizi, fikirlerinizi CİMER’e göndermenizi bekliyoruz. Çocuklarımızın bakış açısı bize yeni ufuklar açıyor. Sizlerin düşünceleri, yaşadığınız çevrenin daha iyi hale gelmesine katkı sağlayabilir” dedi.

Çocuklara yönelik hazırlanan “25 Soruda CİMER” kitapçığının yayımlandığını da açıklayan Duran, güncellenen içeriklerle çocukların kamu hizmetlerini daha yakından tanımasının hedeflendiğini kaydetti.

“ÇOCUKLARIN FİKİRLERİ BİZE YOL GÖSTERİYOR”

Yarışmaya gönderilen eserlerin kendisini etkilediğini belirten Duran, çocukların CİMER’i farklı sembollerle anlattığını söyledi.

Bazı öğrencilerin CİMER’i bir mektup, bazıların ise bir ağaç, posta kutusu ya da güvercin olarak resmettiğini anlatan Duran, yarışmaya gönderilen yaklaşık 1300 eser arasında seçim yapmanın oldukça zor olduğunu ifade etti.

Çocukların devlet kurumlarına duyduğu güvenin eserlerde açıkça görüldüğünü belirten Duran, Yozgatlı 8 yaşındaki bir öğrencinin CİMER’i okulundaki dilek ve öneri kutusuna benzettiğini aktararak, bu yaklaşımın kamu hizmetlerinin toplum nezdindeki karşılığını gösterdiğini söyledi.

CİMER’E 2025 YILINDA 5,5 MİLYONU AŞKIN BAŞVURU

Konuşmasında CİMER’in ulaştığı büyüklüğe ilişkin verileri de paylaşan Duran, sistemin katılımcı demokrasinin en önemli araçlarından biri haline geldiğini vurguladı.

2025 yılı içerisinde CİMER’e toplam 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığını açıklayan Duran, başvuruların yüzde 96,8’inin sonuçlandırıldığını ve ortalama cevaplandırma süresinin 12 gün olduğunu söyledi.

CİMER’in ulusal ve uluslararası alanda çeşitli ödüller aldığını hatırlatan Duran, sistemin vatandaş-devlet iletişiminde örnek gösterilen uygulamalardan biri haline geldiğini ifade etti.

ÇOCUKLARIN HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Duran, CİMER’e çocuklardan gelen bazı taleplerin hayata geçirildiğini de anlattı.

Bazı çocukların helikoptere binmek, bazı çocukların ise polislerle doğum günü kutlamak istediğini belirten Duran, ilgili kurumların desteğiyle bu taleplerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu örneklerin, çocukların devletle kurduğu bağın güçlenmesine katkı sunduğunu ifade eden Duran, CİMER’in yalnızca şikâyet veya talep platformu değil, aynı zamanda öneri ve çözüm merkezi olduğunu vurguladı.

“DİJİTAL DÜNYANIN RİSKLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Konuşmasının önemli bölümünü dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerine ayıran Duran, teknolojinin doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Aşırı ekran kullanımının dikkat eksikliğine, dijital zorbalığa ve çeşitli psikolojik sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Duran, çocukların özellikle çevrim içi oyunlar ve sosyal medya içerikleri konusunda bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Duran, “Dijital dünyadan faydalanacağız ancak onun olumsuz yönlerinden de korunacağız. Çocuklarımızı dijital mecraların kontrolsüz ortamında yalnız bırakmayacağız” dedi.

FİLİSTİNLİ VE LÜBNANLI ÇOCUKLARI DA ANDI

Burhanettin Duran, konuşmasının başında 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’ne de değinerek, savaş ve çatışmalar nedeniyle hayatını kaybeden çocukları andı.

Başta Filistin ve Lübnan olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamını yitiren çocukları rahmetle andığını belirten Duran, çocukların barış içinde yaşayabildiği bir dünyanın inşası için çaba göstermenin ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmanın ardından ilkokul ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Program kapsamında yarışmaya gönderilen eserlerin yer aldığı sergi de ziyaretçiler tarafından gezildi.

Törene Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İletişim Başkanlığı yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Yarışmada dereceye giren çocuklar, hazırladıkları resimlerle hem çevrelerine hem de kamu yönetimine ilişkin bakış açılarını ortaya koyarak büyük beğeni topladı.