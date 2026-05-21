İletişim Başkanı Duran'dan Sumud Filosu paylaşımı

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan ve İsrail'den kalkan 3 uçak, İstanbul'a geldi.

Aktivistler karşılamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında sağlık muayenesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerin Türkiye'ye güvenli şekilde dönmesinin insanlık vicdanı adına verilen mücadelenin önemli bir merhalesi olduğunu belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

“Uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık ve aktivistlerin gördüğü muamele, İsrail hükümetinin insanlık değerlerini hiçe sayan karanlık siciline eklenmiş yeni bir utanç vesikasıdır. Buna rağmen farklı ülkelerden bir araya gelen aktivistlerin Gazze'de yaşanan ağır insani dramı dünyaya duyurma çabası vicdanın, dayanışmanın ve insanlık onurunun hala ayakta olduğunu göstermiştir.



Bu süreçte Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar ve devletimizin tüm kurumlarıyla ortaya koyduğu güçlü irade, vatandaşlarımızın güvenli şekilde yurda dönüşünde belirleyici rol oynamıştır. Yaralanan tüm gönüllülere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Filistin halkının yanında duran, zulme karşı onurlu bir duruş sergileyen herkesi saygıyla selamlıyorum.”