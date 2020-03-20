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İletişim Başkanlığı, dolandırıcılığa karşı uyardı

Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı uyaran başkanlık "Güvenilir tüm işlemlerin resmi hesaplardan ve e-Devlet kapısından yapıldığı unutulmamalıdır" denildi.

AA | 20.03.2020 - 17:23..
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İletişim Başkanlığınca, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarındaki dolandırıcılık girişimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarında vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin artmakta olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

"İTİBAR ETMEYİN"

Açıklamada, "Güvenilir tüm işlemlerin resmi hesaplardan ve e-Devlet kapısından yapıldığı unutulmamalıdır. Bu konularda resmi hesaplar ve e-Devlet kapısı dışında yapılan hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

"BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN"

Yalnızca resmi hesaplara güvenilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kredi kartı bilgilerinizi asla paylaşmayın. Resmi sayfa uzantısının 'gov.tr' ile biteceğini unutmayın. Güvenli site için adres çubuğunda 'https://' ibaresini mutlaka arayın. Unutmayın, e-Devlet işlemleriniz için tek adres www.turkiye.gov.tr" uyarıları yer aldı.

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