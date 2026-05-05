İlhan Palut: Beşiktaş bizden daha iyiydi

Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmadan galip ayrılan Konyaspor adını finale yazdırdı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"OYNAMASI KOLAY OLMAYAN BİR ATMOSFER VARDI"

Deneyimli teknik adam, karşılaşma öncesinde de vurguladıkları gibi Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Maç öncesinde de konuştuğumuz gibi Beşiktaş çok güçlü bir takım. Bu periyotta konsantrasyonlarını tamamen kupaya çevirmiş durumdaydılar. Bunun yanı sıra bugün oynaması kolay olmayan bir atmosfer de vardı." ifadelerini kullandı.

"İLK YARI BEŞİKTAŞ'IN BASKISI ALTINDA GEÇTİ"

Maçın ilk yarısına değinen Palut, "İlk yarı bizim adımıza konuşulacak pek bir şey yoktu. Oyun tamamen Beşiktaş'ın baskısı altında geçti. Zaten onların daha güçlü ve adam adama pres yapmasını bekliyorduk." dedi.

"GOL YEMEMEK BİZİ OYUNDA TUTTU"

İkinci yarıda savunma direncine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Böyle bir statta gol yemeden oyunu sürdürebilmemiz bizi maçın içinde tuttu. Açıkçası korner ve şut istatistiklerinde Beşiktaş bizden daha iyiydi" şeklinde konuştu.

"PENALTI MAÇIN KIRILMA ANI OLDU"

Karşılaşmanın belirleyici anına da değinen İlhan Palut, şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür maçlarda bazen tek bir fırsat beklersiniz; bu bazen 90 dakika içinde, bazen de uzatmalarda gelebilir. Eğer o da olmazsa, rakibin daha etkili olduğu anlarda penaltı ihtimalini düşünürsünüz. Nitekim öyle bir anda penaltı kazandık. Bu, bizim için maçı getiren; Beşiktaş için ise telafisi olmayan bir an oldu.”

"ÇOK İSTEYEN BİR OYUNCU GRUBU VARDI"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Uzunca bir süredir camia olarak kilitlenen bir teknik heyet, futbolcu grubu ve taraftar, güçlü bir takım rakip. Bunun üzerine de oynaması zor olan deplasman takımı için bir ambiyans. Bunları bir araya getirdiğimiz bizi zor bir maçın beklediği aşikardı. Bizim açımızdan kupa çeyrek finalinde Fenerbahçe galibiyeti sonrası kupa hayalleri kurmaya başlayan bir şehir ve bunu çok isteyen bir oyuncu grubu ve teknik ekip vardı" ifadelerini kullandı.

"CAMİAMIZ ADINA POZİTİF BİR DURUM"

Maçın ilk yarısında oyun anlamında çok fazla pozitif bir şey ortaya koyamadıklarının altını çizen Palut, "Ne doğru baskı yaptık, ne topu ayağımızda tuttuk, ne Beşiktaş'ı tehdit edebildik. Bu yarıyı 0-0 bitirmemiz maçın devamı adına şanstı bizim için. İkinci yarı oyun dengelendi. Beşiktaş daha etkindi. İyi oynamadığımız dakikalarda takımım mücadele modunu açtı ve savaştı. Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir karşılaşmada oyuncularım inanılmaz mücadele etti. Onlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. Taraftarımız da bizi destekledi, onları da evlerine mutlu göndermek camiamız adına pozitif bir durum" şeklinde konuştu.

"GÜZEL HAYALLER KURUYORUZ"

Tecrübeli teknik adam, bitiş düdüğünün ardından inanılmaz bir rahatlama hissettiğinin altını çizerek, "Biz teknik adamlar bütün stresi çaresizce kenarda yaşıyoruz. İnanılmaz bir stresti maçın 90 dakikası. Maç bitince inanılmaz bir rahatlama ve huzur hissettim. Finale kadar gelmişken de kupa için her şeyi zorlayacağımızı düşünüp güzel hayaller kuruyoruz" diye konuştu.

"PENALTININ DÖNEMEYECEĞİNE EMİNDİM"

Penaltı pozisyonunu da değerlendiren İlhan Palut, "Aksiyonun içinde devam ettiğini net şekilde gördüm. İçeride faulün devam edip etmediğini bilmiyorum ama baktığımda penaltının dönemeyeceğine emindim" cümlelerine yer verdi.