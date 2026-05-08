İlik nakli olmuştu! Şarkıcı Cansever son durumunu paylaştı

90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında korkutan haberi vermişti.

Lösemi ile mücadele eden şarkıcı için aranan dönor bulundu. Geçtiğimiz günlerde ilik nakli olan Cansever, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sevenlerinin merakı üzerinden sosyal medya hesabından son halini paylaşan Cansever, sağlık durumu hakkında da şunları söyledi:a"

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

"Hayırlı cumalar. Çok yazan çok soran var. Cevap veremiyoruz herkese fakat buradan bildiriyorum. Şu an iyiyim, her şey kontrol altında. Merak etmeyin bu süreç 6 ay devam edecek. Kontroller ve terapiler. Sizin duanızla daha iyi olacağım. Allah herkesten razı olsun."